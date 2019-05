R. Fico: Treba hlasnejšie hovoriť o dvojakej kvalite potravín

Nová smernica mení najmä smernicu o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu. Európska komisia zavádza aj spoločnú metodológiu pri skúmaní, či je výrobok dvojakej kvality, alebo nie.

Bratislava 20. mája (TASR) - Na politickej úrovni bude treba podstatne hlasnejšie hovoriť o dvojakej kvalite potravín, že je to neetické a vznikajú takto rôzne kategórie občanov v Európskej únii (EÚ). Uviedol to v pondelok predseda koaličnej strany Smer-SD Robert Fico. Bude je to jedna z tém budúcich poslancov strany v Európskom parlamente (EP).



Zároveň ocenil prijatie eurosmernice v apríli tohto roka k tejto problematike, snahu šéfky agrorezortu Gabriely Matečnej (SNS) pri aktívnom presadzovaní tejto témy na zasadnutí rady príslušných ministrov a vytvorenie tlaku zo strany premiérov krajín Vyšehradskej štvorky.



Nová smernica mení najmä smernicu o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu. Európska komisia zavádza aj spoločnú metodológiu pri skúmaní, či je výrobok dvojakej kvality, alebo nie, pripomenul. "Dvojitá kvalita potravín je neetická vec najmä voči občanom takého štátu, akým je Slovensko," konštatoval. Šéf Smeru-SD však v súvislosti so smernicou uviedol, že obsahuje zoznam legitímnych a objektívnych dôvodov, keď vraj môžu byť výrobky rozdielne, sú to napríklad národná legislatíva, dostupnosť a sezónnosť surovín a ďalšie.



"Vítame, že smernica zavádza dvojročné obdobie, v ktorom sa preskúma, či je, alebo nie funkčná,“ uviedol. Fico verí, že vláda bude pokračovať v iniciatíve, ktorá sa týka dvojakej kvality potravín. „Budeme žiadať EÚ, aby spoločne odsudzovala tieto praktiky. Nasledujúce dva roky budeme na národnej úrovni veľmi pozorne sledovať aplikáciu smernice, či sú praktiky odstraňované," zdôraznil s tým, že dvojaká kvalita potravín existuje a uviedol aj konkrétne výšky pokút pre obchodníka.



Europoslankyňa a jednotka na kandidátke strany Smer-SD v májových voľbách do europarlamentu Monika Beňová uviedla, že tému otvorili v ňom v roku 2014, ale nemala oporu. Koncom súčasného legislatívneho obdobia v Európskom parlamente bola prijatá uvedená smernica, "ktorá bola pod tlakom Rakúska 'ostrihaná' o dôležité časti a ostalo z nej niečo, čo bude o dva roky potrebovať revíziu", konštatovala. Podporila otvorenie tejto témy v SR v tom zmysle, že chcú požiadať vládu, aby prijala príslušné opatrenia, ktoré smernica umožňuje, a aby sa týkali ochrany spotrebiteľa.



Beňová na tlačovej besede verejne požiadala ďalšie slovenské strany, aby hovorili viac so svojimi partnermi, pretože Rakúsko sa podľa nej viac a viac javí ako krajina, ktorá odbočuje zo spoločných politík. Ako príklad uviedla blokovanie smernice o dvojakej kvalite potravín, ale aj indexáciu rodinných prídavkov pre ľudí, ktorí nie sú občania Rakúska, ale pracujú tam a platia dane. Za veľký problém považuje dvojakú kvalitu potravín i ďalší kandidát na europoslanca za Smer-SD Igor Melicher.