Grečmal: V bratislavskej štvrti vznikne z Pribinovej ulice peší bulvár

Bratislava 28. septembra (TASR) – V Bratislave pri Dunaji vzniká nová mestská štvrť s názvom Eurovea City. Jej časť je už začatá a developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) má v dlhodobom zámere plánované veľké zmeny s vytvorením nového centra.



"Pri Slovenskom národnom divadle máme víziu vytvoriť komplexný verejný priestor pre rezidentov aj návštevníkov. Začalo to rekonštrukciou bývalého Presscentra, čiže budovou Tower 115 a plánujeme pokračovať. Chceme, aby naše projekty vznikali v zhode s mestom a jeho obyvateľmi. Prichádzame s ucelenými koncepčnými návrhmi, urbanistickým riešením štvrte, jej verejných priestorov pre chodcov i riešením dopravy električkou," uviedol na piatkovej prezentácii Peter Korbačka zo spoločnosti JTRE, ktorá je už 20 rokov developerom v Bratislave.



Podľa architekta Radoslava Grečmala z GFI plánované zámery vychádzajú zo schváleného územného plánu mesta z roku 1988. Organizácia zástavby a regulačné podmienky rozvoja zóny Pribinova sú dodržiavané. Ide najmä o súbežné stavebné čiary zástavby orientovanej k nábrežiu, pri bulvári Pribinova a k Landererovej ulici, ale aj o formu blokovej zástavby charakteristickej so susediacim územím Starého Mesta. Systém definuje aj výškovú hladinu zástavby, tá graduje od Dostojevského radu ku Košickej ulici.



"Objekty, ktoré vznikli a aj v budúcnosti pribudnú, tento systém plne rešpektujú a pretvárajú do podoby novej mestskej štvrte. Pribinovu ulicu vidíme ako peší bulvár, spojnicu od Mosta Apollo po Šafárikovo námestie s minimalizáciou automobilovej dopravy," prezradil Grečmal.



Renomovaná barcelonská architektka Beth Galí pracuje na celkovom riešení verejných priestorov v Eurovea City. Predstavila návrh organizácie bulváru Pribinova ako miesta, ktoré podporí všetky druhy mobility a bude priateľské k chodcom. Bulvár tvorí hlavnú os projektovanú na mestskej promenáde so stromovou alejou so špecifickým charakterom a identitou. Je akousi linkou prechodu medzi južným a severným sektorom Eurovei. Na juhu vzniknú verejné priestranstvá smerom k Dunaju, na severnej strane zasa ulice prepojené s historickým centrom.



"Obidve strany budú riešené odlišným mestským mobiliárom. Stred Pribinovej je vyhradený pre dopravu s prepojením do podzemia. Široké okraje po oboch stranách pre peších budú označené farebne. Nebudú chýbať kvetinové priestory a iná zeleň," dodala Beth Galí.