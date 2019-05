R. Raši: Ak nechceme zostať montážnou dielňou, musíme sledovať trendy

Ešte rýchlejšiemu napredovaniu v moderných trendoch zatiaľ bráni relatívne nízky záujem študentov o technické odbory.

Bratislava 4. mája (TASR) – Digitalizácia, automatizácia a robotizácia nie sú niečím, čo v budúcnosti príde, ale sú už súčasnosťou slovenskej ekonomiky. Slovensko s počtom viac ako 150 robotov na 10.000 pracovníkov patrí k svetovej špičke, no zároveň je podľa OECD jednou z najohrozenejších krajín z hľadiska nastupujúceho priemyslu 4.0., upozornil na zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Podľa údajov združenia Medzinárodnej federácie robotiky (IFR) sa v roku 2017 celosvetový predaj robotov zvýšil o 30 % na 381.335 kusov, pričom v Európe sa spustilo do prevádzky 66.300 nových priemyselných robotov. Slovensko uvádza ročenka IFR v súvislosti s rastom počtu robotov najmä v elektrotechnike.



Ešte rýchlejšiemu napredovaniu v moderných trendoch však zatiaľ bráni relatívne nízky záujem študentov o technické odbory. "Musíme pripravovať mladú generáciu na technicky náročné pracovné pozície, posilňovať digitálne zručnosti a na trhu vzdelávania budeme musieť pristúpiť k zmenám, ktoré možno nebudú vnímané pozitívne, ale ktoré v budúcnosti zabezpečia to, že budeme mať dostatok mladých vyštudovaných ľudí pre potreby trhu práce," povedal Raši.



Pôvodné piliere hospodárstva totiž podľa vicepremiéra Slovensku v budúcnosti nebudú stačiť. Raši pripomenul analýzu OECD, ktorá Slovensko zaradila medzi najohrozenejšie krajiny z hľadiska nastupujúceho priemyslu 4.0. Ohrozené je každé tretie pracovné miesto. Nevyhnutné preto budú ďalšie investície do znalostnej ekonomiky a do digitálnych zručností.



Zásadný význam pre slovenskú ekonomiku má strojársky a automobilový priemysel. "Sú to však zároveň odvetvia, ktoré prejdú v najbližších rokoch výraznými zmenami, ktoré môžu mať potenciálne deštrukčný dopad na trh práce, ako ho vnímame teraz a na ekonomickú výkonnosť. Preto ich zasadenie do nového digitálneho ekosystému musí byť pre nás kľúčové, ak nechceme zostať montážnou dielňou Európy," dodal Raši.