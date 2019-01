R. Raši: Cieľom akčného plánu je, aby ľudia z regiónu neodchádzali

Akčný plán je podľa slov podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o tom, že nové pracovné miesta sa musia vytvárať priamo v regióne.

Snina 16. januára (TASR) – Cieľom akčného plánu je, aby ľudia z regiónu neodchádzali, preto je tam potrebné vytvoriť nové pracovné miesta. Pred rokovaním vlády v Snine to povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



"Vláda ide schváliť akčný plán jedného z najmenej rozvinutého okresu Snina, ktorý hovorí o tom, že v priebehu najbližších piatich rokov tu príde viac ako 70 miliónov eur na podporu podnikania, vzniku nových pracovných miest, zlepšenia života ľudí. Základnou prioritou je vytváranie nových pracovných miest," povedal Raši.



Akčný plán je podľa jeho slov o tom, že nové pracovné miesta sa musia vytvárať priamo v regióne. "Je tu veľa ľudí, ktorí majú dokončené stredné vzdelanie a sú nezamestnaní. Celý ten plán je presne o jedinej veci, aby ľudia neodchádzali z miesta, kde sa narodili a kde chcú žiť. Na to im treba pracovné miesta a o to jediné ide," doplnil Raši.



Vláda pokračuje vo výjazdových rokovaniach aj v tomto roku, v stredu popoludní zasadá v Snine, vo štvrtok (17.1.) v Levoči. Venovať sa bude akčnému plánu rozvoja tohto okresu, ale aj uvoľneniu finančných prostriedkov pre túto oblasť. Hlavným cieľom akčného plánu je podľa materiálu znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Snina podporou vytvorenia 582 pracovných miest do roku 2023.



Kabinet v Snine rokuje aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur do 28. februára tohto roka. Celkovo by mal byť v rokoch 2019–2023 poskytnutý regionálny príspevok vo výške 2.285.000 eur v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Snina.