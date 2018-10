Raši: Envirorezort splnil úlohy z akčného plánu na čerpanie eurofondov

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu však upozornil, že v Operačnom programe Kvalita životného prostredia je problém dočerpať dve prioritné osi, ktoré MŽP SR priamo nespravuje.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Envirorezort urobil všetky relevantné opatrenia z akčného plánu na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Po štvrtkovej návšteve rezortu v rámci kontrol plnenia akčného plánu to skonštatoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Upozornil však, že v Operačnom programe Kvalita životného prostredia je problém dočerpať dve prioritné osi, ktoré Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR priamo nespravuje.



"Ministerstvo životného prostredia k dnešnému dňu vyhlásilo 56 výziev v hodnote 2,7 miliardy eur, čo predstavuje 88 percent z celkovej alokácie a je to pozitívny ukazovateľ," priblížil vicepremiér s tým, že väčšina prostriedkov v Operačnom programe Kvalita životného prostredia je vyčlenená na projekty, ktoré žiadatelia predložia na základe vyhlásených výziev. Zazmluvnených je zatiaľ 1.139 projektov v hodnote 1,4 miliardy eur (45 percent z alokácie).



"Opäť by som chcel vyzvať oprávnených žiadateľov, aby predkladali dobré projekty, ktoré budeme môcť podporiť. Bola by veľká škoda pre túto krajinu, ak by sme tieto možnosti nevyužili," vyhlásil v tejto súvislosti minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).



Problematické sú však osi, ktoré spravuje Ministerstvo vnútra SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Dôvodom je podľa Rašiho úradu zdĺhavý proces verejného obstarávania. Preto už spolu s Úradom pre verejné obstarávanie SR inicioval prijatie novely zákona o verejnom obstarávaní. Plánuje tiež nadrezortné stretnutie na ministerskej úrovni, na ktorom sa rezorty dohodnú, ako urýchlene vyčerpať zostávajúce financie na rok 2018.



Raši na envirorezorte ocenil podporu najmenej rozvinutých okresov zo strany ministerstva, ktoré vyhlásilo špeciálnu výzvu s celkovou alokáciou 25 miliónov eur zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.