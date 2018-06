R. Raši: Pripravujeme memorandum o spolupráci so Srbskom

Na jeho základe by slovenskí experti a podnikatelia pomáhali srbskej strane pri tvorbe informatizácie verejnej správy, ale aj s tvorbou jej národnej koncepcie.

Bratislava 4. júna (TASR) - Na jeseň tohto roka by sme mohli podpísať memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti digitalizácie verejnej správy, potom, ako bude hotová jeho finálna verzia s konkrétnym implementačným plánom. Po rokovaní v pondelok so srbským ministrom pre inovácie a technologický rozvoj Nenadom Popovičom to povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Na jeho základe by slovenskí experti a podnikatelia pomáhali srbskej strane pri tvorbe informatizácie verejnej správy, ale aj s tvorbou jej národnej koncepcie. Mal by vzniknúť priestor na odovzdávanie skúseností o možnosti čerpania predvstupových fondov Európskej únie pre túto oblasť. "Téma, ktorá zaujímala našich priateľov zo Srbska, bola aj elektronická komunikácia so štátom. V súčasnosti 90 % firiem komunikuje so štátom elektronicky," konštatoval vicepremiér v súvislosti so situáciou v SR.



Podľa srbského ministra prispeje urýchlený rozvoj digitalizácie k tomu, že srbské a slovenské firmy by sa mohli spolu zúčastniť na projektoch v rámci Európy, Ruska alebo v iných krajinách. "Informoval som o obrovskom potenciáli, ktorým disponuje Srbsko v rámci IT inovatívneho sektora. Sú to možnosti, ktoré prispejú k industrializácii jednotlivých odvetví hospodárstva," uviedol Popovič a ocenil pripravenosť a ochotu slovenskej strany zdieľať skúsenosti z budovania inovačného ekosystému.



Srbskí partneri sa zaujímali, ako sme vtiahli podnikateľov do komunikácie so štátom, o prenesený výkon štátnej správy aj o pripravované veci, ako sú platby kartou za elektronické služby štátu, mobilná identita, konkretizovala generálna riaditeľka sekcie informatizácie a digitálna líderka SR Martina Slabejová. Zo srbskej strany si vypočuli, aké majú možnosti napríklad v ekosystéme vytvorenom s tamojšími univerzitami. Podľa nej je to jedna z oblastí spolupráce v budúcnosti.