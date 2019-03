R. Raši prezentoval spoluprácu s OECD pri implementácii Agendy 2030

Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorú SR pripravuje, bude základom pre implementáciu cieľov udržateľného rozvoja.

Bratislava 6. marca (TASR) - Úspešnú spoluprácu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pri národnej implementácii Agendy 2030 prezentoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) v Paríži počas Dialógu Rady OECD o Agende 2030 pre udržateľný rozvoj. Médiá o tom v stredu informoval úrad vicepremiéra.



Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorú SR pripravuje, bude základom pre implementáciu cieľov udržateľného rozvoja.



Vláda nedávno schválila pilotný Národný investičný plán do roku 2030, ktorý spája investičné projekty a ciele udržateľného rozvoja. „Vízia a stratégia načrtne naše priority pre činnosť nielen na národnej, ale aj na regionálnej a miestnej úrovni a prináša zmenu myslenia v súvislosti s regionálnymi rozdielmi,“ uviedol vicepremiér s tým, že napriek dlhoročným snahám patrí Slovensko medzi krajiny s najväčšími regionálnymi rozdielmi v Európskej únii, čo sa však snaží zmeniť.



Zasadnutiu predsedal generálny tajomník OECD José Ángel Gurría, ktorý v úvodnom prejave menoval Slovenskú republiku ako úspešný príklad implementácie Agendy 2030. Ocenil vicepremiéra Rašiho za úspešnú implementáciu a lídrovanie Agendy 2030 na Slovensku.



Cieľom zasadnutia bolo zviditeľniť príspevky jednotlivých krajín k udržateľnému rozvoju a asistencie, ktorú im OECD v tejto súvislosti poskytuje. Rokovanie sa sústredilo na tri tematické okruhy. Prvým bolo riešenie sociálnych nerovností a posilňovanie sociálneho postavenia znevýhodnených skupín, s dôrazom na dosahovanie rodovej rovnosti. Ďalším okruhom bolo životné prostredie s dôrazom na plnenie priebežných cieľov do roku 2020. Treťou témou bolo mobilizovanie efektívnych finančných prostriedkov s vysokým rozvojovým účinkom, uzatvára ÚPVII.