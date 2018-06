R. Sulík: Smer-SD a SNS si kupujú hlasy za peniaze nás všetkých

Smer-SD si robí svoju kampaň a Andrej Danko (SNS) nechce zaostávať, uviedol šéf opozičnej SaS.

Bratislava 10. júna (TASR) - Koaličné strany Smer-SD a SNS si svojimi sociálnymi balíčkami kupujú hlasy voličov za peniaze nás všetkých. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal šéf opozičnej SaS Richard Sulík.



"Smer-SD si robí svoju kampaň a Andrej Danko (SNS) nechce zaostávať. Predkladajú riešenia, ktoré sú veľmi škodlivé. Obedy zadarmo znejú pekne, ale musí to niekto zaplatiť. Zároveň tretina detí obedy v školách ani nemá, lebo škola buď jedáleň nemá, alebo deti jedia doma napr. preto, že majú rôzne alergie. Rozumnejšie by bolo zvýšiť daňový bonus na dieťa a nechať na rodičoch, či za tie peniaze zaplatia obedy, alebo kúpia deťom nové topánky," odporučil.



Na margo návrhu SNS znížiť DPH na cestovný ruch, Sulík podotkol, že aj to je na pohľad pekné opatrenie, ale rozumnejšie by bolo snažiť sa mať čo najnižšiu sadzbu na úplne všetko. "To je daňovo najefektívnejšie a najrozumnejšie," zdôraznil.



Sulík nesúhlasí ani so zastropovaním veku odchodu do dôchodku, s ktorým prišiel Smer-SD. "Ak sa to stane, dôchodky budú musieť klesnúť. Toto je tá pravda, ktorú Robert Fico (Smer-SD) nehovorí. Ja by som nechal peniaze ľuďom, to je najlepší sociálny balíček," myslí si.



Na margo prezidentských volieb poznamenal, že nie je veľmi dobré, ak strany stavajú vlastných kandidátov len preto, aby sa zviditeľnili či preferenčne sa posilnili. "Je to dehonestácia týchto volieb, my touto cestou nejdeme. Aj kandidatúra Bélu Bugára (Most-Híd) mi pripomína skôr snahu o záchranu strany. Na druhej strane, nech pokojne kandiduje, kto chce a spĺňa podmienky. Voliči budú mať široký výber," odkázal Sulík s tým, že túto lavínu spustil prezident Andrej Kiska svojím rozhodnutím opätovne nekandidovať.



Podľa Sulíka ak Kiska v ďalšej politickej etape, ktorú avizuje, spojí strany Progresívne Slovensko a Spolu, môže to mať zmysel. "Ale ak založí ďalšiu pravicovú stranu, stane sa rozbíjačom pravice. Kiska nejaké percentá SaS odoberie, ale to nie je koniec sveta. Je to pre nás motivácia posnažiť sa. My sa súboja s Andrejom Kiskom nebojíme ani náhodou," konštatoval Sulík.



Líder SaS sa ako europoslanec nevyhol ani téme zahraničnej politike. Na margo sankcií voči Rusku povedal, že SaS ich síce na začiatku podporovala, v súčasnosti po štyroch rokoch v nich však už nevidí zmysel. "EÚ by mala mať odvahu sankcie prehodnotiť. Ja by som mal snahu vyjednávať s Ruskom o tom, ako dospieť k tomu, aby bol ten vzťah prínosnejší pre EÚ," dodal.