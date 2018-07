Raab:Británia by nemusela zaplatiť za brexit, ak neuzavrie dohodu s EÚ

Podľa plánu britskej vlády, prijatého na nedávnom zasadnutí vo vidieckom sídle Chequers, má Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu.

Londýn 22. júla (TASR) - Británia by nemusela zaplatiť účet za brexit vo výške 39 miliárd libier (44,55 miliardy eur) v prípade, že sa neuzavrie dohoda o obchode s Európskou úniou (EÚ). Podľa agentúry AP to v nedeľu naznačil nový britský minister pre otázky brexitu Dominic Raab.



Raab pre noviny Sunday Telegraph uviedol, že musí existovať "podmienenosť" medzi Britániou platiacou za brexit a jej schopnosťou vytvoriť nový vzťah s EÚ.



"Nemôžete mať jednu stranu plniacu svoju časť dohody a druhú stranu, ktorá tak nerobí, alebo to robí pomaly, alebo zlyháva v plnení záväzkov," uviedol Raab.



Podľa plánu britskej vlády, prijatého na nedávnom zasadnutí vo vidieckom sídle Chequers, má Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu. Tá by sa mala týkať tovaru, nie však služieb, ktoré predstavujú prevažnú časť britskej ekonomiky.



Britská vláda ráta aj s obmedzením pohybu kapitálu a pracovných síl. V záujme zachovania voľného pohybu tovaru chce Londýn zaručiť, že všetky druhy budú naďalej zodpovedať štandardom EÚ.



Dominic Raab len pred dvoma týždňami nahradil Davida Davisa, ktorý rezignoval na protest proti "mäkkému" plánu premiérky Theresy Mayovej na brexit, pripomína AP.