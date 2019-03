Rabaty za výmenu starého diesla za nový v Nemecku strácajú účinnosť

Klesajúci podiel súkromných kupcov nových áut a mimoriadne ponuky bez ohľadu na typ pohonu navyše spôsobujú, že doterajšie zľavy súvisiace so starými dieslovými vozidlami nie sú účinné.

Frankfurt nad Mohanom 10. marca (TASR) - Bonusy vo forme výmeny starých dieslových áut za nové v Nemecku sú podľa odborníka na automobilový trh Ferdinanda Dudenhöffera čoraz menej úspešné. Najnovšia štúdia jeho inštitútu CAR pri Univerzite Duisburg-Essen uvádza, že automobilky síce dodržiavajú svoje ponuky, ktoré za kúpu nového auta sľubujú zľavy až 30 %, no klientov odstrašuje nízka zostatková hodnota ich vozidiel.



Klesajúci podiel súkromných kupcov nových áut a mimoriadne ponuky bez ohľadu na typ pohonu navyše spôsobujú, že doterajšie zľavy súvisiace so starými dieslovými vozidlami nie sú účinné. Sektor na situáciu reaguje ešte vyššími rabatmi, ktoré by v nadchádzajúcich mesiacoch mohli vyvolať novú cenovú vojnu. Dokazuje to aj fakt, že medzičasom už začali stúpať zľavy internetových obchodov, ako aj počet registrácií pre samotné automobilky a ich predajcov. "Dieslová munícia sa vystrieľala, súkromní zákazníci sú pre čoraz slabšiu konjunktúru opatrnejší," varuje Dudenhöffer.



Neobvykle vysoké zľavy v súčasnosti ponúka automobilka BMW, ktorá napríklad prostredníctvom svojich internetových predajcov zľavila svoj jednotkový rad v priemere až o 22 %. Dudenhöffer sa nazdáva, že do očakávanej cenovej vojny sa okrem masových výrobcov bude zapájať aj čoraz viac prémiových značiek.