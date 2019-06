Rada agrosamospráv žiada stiahnuť zákon o poľovníctve

RPPS SR podľa nej dôrazne upozorňuje, že navrhovaný zákon môže zmariť šance na oživenie poľnohospodárstva na Slovensku a spôsobí ešte väčšie škody v poľnohospodárstve a krajine.

Bratislava 14. júna (TASR) - Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR opakovane vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby vládou schválený zákon o poľovníctve v navrhovanom znení stiahli z legislatívneho procesu. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



RPPS SR podľa nej dôrazne upozorňuje, že navrhovaný zákon môže zmariť šance na oživenie poľnohospodárstva na Slovensku a spôsobí ešte väčšie škody v poľnohospodárstve a krajine.



"Po rokoch čakania konečne nastupujeme na pozitívny trend postupného ozdravovania agropotravinárstva na Slovensku. Aj preto je obzvlášť zásadné, aby vláda SR a NR SR prijímali také zákony, ktoré poľnohospodárom pomôžu zlepšiť podnikateľské prostredie," tvrdí RPPS. Zákon o poľovníctve, ktorý schválila vláda SR a čaká na rokovanie poslancov parlamentu však podľa Rady nerieši zásadný, roky kumulujúci sa problém zvyšovania škôd premnoženou poľovnou zverou. Premnožená raticová zver je jeden zo zásadných problémov, ktorý ohrozuje udržateľnosť poľnohospodárskej výroby na dvoch tretinách územia Slovenska.



Pokiaľ poslanci nestiahnu návrh zákona o poľovníctve z ďalšieho legislatívneho procesu, akékoľvek dodnes prijaté opatrenia v prospech agropotravinárstva sa podľa RPPS v konečnom dôsledku môžu minúť účinku.



Rada je naďalej presvedčená, že navrhovaný zákon v súčasnej podobe nevyvíja takmer žiadny tlak na znižovanie premnožených stavov zveri a tým nerieši výrazné škody na poľnohospodárskych plodinách. Zo všetkých dopravných nehôd je 10 % takých, ktoré vodičom spôsobuje práve premnožená zver na cestách. Dopravné nehody sa končia s veľkými finančnými škodami a žiaľ, aj s tragickými následkami na ľudských životoch.



RPPS vyzýva všetkých poslancov NR SR, aby sa k tejto téme zodpovedne postavili a nenechali zo Slovenska urobiť krajinu, kde sa nekontrolovane množí zver, ktorá ničí poľnohospodárske kultúry, ostatnú prírodu a ohrozuje ľudské zdravie.



Situácia dospela až do alarmujúceho stavu, a to treba zmeniť takým zákonom o poľovníctve, ktorý podľa RPPS reálne zníži stavy poľovnej zveri, najmä raticovej, na únosnú mieru. Iba samotná štatistika SPPK hovorí o výške škôd za takmer 20 miliónov eur za rok 2018, čo je len zlomok skutočných škôd za celé územie krajiny. Poľnohospodárom nikto túto škodu nepreplatí.



Rada je naďalej pripravená pokračovať v skutočne odbornej diskusii o zákone o poľovníctve s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, členmi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, a aj ďalšími poslancami parlamentu.



RPPS SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska, a to SPPK, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.