Rada guvernérov odobrila nomináciu Lagardovej na pošt šéfky ECB

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) vo štvrtok zverejnila stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o tom, že budúcou šéfkou ECB by sa mala stať Christine Lagardová.



Rada guvernérov uviedla, že Lagardová je uznávaná a skúsená odborníčka v menovej a bankovej oblasti a že nemá voči nej žiadne námietky.



Lagardová je od júla 2011 šéfkou Medzinárodného menového fondu (MMF). Už podala svoju rezignáciu na funkciu a jej rezignácia by mala vstúpiť do platnosti 12. septembra.



V nadväznosti na stanovisko Rady guvernérov a prijatie stanoviska Európskeho parlamentu novú prezidentku vymenuje Európska rada.



Lagardová po vymenovaní nahradí vo funkcii Maria Draghiho, ktorého osemročné funkčné obdobie sa končí 31. októbra 2019.