Radíme: Aj pri dvojičkách môžu poberať materské súčasne obaja rodičia

Nárok otca dieťaťa je podmienený prevzatím dieťaťa do starostlivosti, najskôr po uplynutí šiestich týždňov od pôrodu, následným poskytovaním starostlivosti dieťaťu.

Bratislava 4. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov dvojičiek, ktorí využijú možnosť poberať materské súčasne, že matke nárok na materské nebude trvať 43 týždňov, ako by bolo v prípade, keby sa starala o obe deti sama, ale len 34 týždňov od vzniku nároku na materské.



"Možnosť pre rodičov poberať súčasne materské na dve rôzne deti platí od 1. januára 2019. Platí to aj v prípade dvojičiek, keď otec môže poberať materské na jedno dieťa a matka na druhé, samozrejme len v prípade, ak obaja spĺňajú zákonom stanovené podmienky nároku na materské," radí hovorca poisťovne Peter Višváder.



Ako ďalej zdôrazňuje, nárok otca dieťaťa je podmienený prevzatím dieťaťa do starostlivosti, najskôr po uplynutí šiestich týždňov od pôrodu, následným poskytovaním starostlivosti dieťaťu a nepoberaním materského na to isté dieťa, respektíve rodičovského príspevku na akékoľvek dieťa za toto obdobie matkou dieťaťa.



To znamená, že ak otec prevezme jedno dieťa z dvojičiek do starostlivosti a bude tomuto dieťaťu skutočne poskytovať starostlivosť, nárok na materské mu po splnení aj ostatných zákonom stanovených podmienok vznikne v trvaní 28 týždňov aj vtedy, ak matka bude poberať materské v súvislosti so starostlivosťou o druhé dieťa z dvojičiek.