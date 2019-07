Ak si žiadateľ o predčasný dôchodok našiel prácu, môže žiadosť zrušiť

V prípade, že už žiadateľ dostal vyplatený predčasný dôchodok, Sociálna poisťovňa mu zašle písomnú výzvu, aby prevzaté sumy vrátil do 30 dní od doručenia výzvy.

Bratislava 16. júla (TASR) - O predčasný starobný dôchodok môže požiadať poistenec, ktorý nepracuje, získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Okrem toho jeho predčasný starobný dôchodok ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyšší ako 1,2-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.



"Často dochádza k situáciám, že poistenec, ktorý podal žiadosť o predčasný starobný dôchodok, si medzičasom našiel prácu a chce radšej ďalej pracovať. Existuje možnosť odstúpiť od žiadosti, teda vziať ju späť a to aj bez udania dôvodu. Urobiť tak možno najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o priznaní dôchodku. Odstúpenie od žiadosti treba zaslať písomne ústrediu Sociálnej poisťovne. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje, čiže meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a musí z nej jasne vyplývať, že ide o späťvzatie žiadosti o dôchodok a samozrejme, musí byť vlastnoručne podpísaná žiadateľom. Na základe žiadosti poisťovňa vydá písomné rozhodnutie o zastavení konania o dôchodku," radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.



V prípade, že už žiadateľ dostal vyplatený predčasný dôchodok, Sociálna poisťovňa mu zašle písomnú výzvu, aby prevzaté sumy vrátil do 30 dní od doručenia výzvy.



Od 1. júla 2018 môže predčasný dôchodca pracovať na (jednu) dohodu s príjmom, ktorý nesmie presiahnuť 2400 eur ročne, teda 200 eur mesačne, pričom musí zamestnávateľa požiadať o odvodovú úľavu.



V máji 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa 15.668 predčasných dôchodkov s priemernou sumou 432,97 eura.