RADÍME: Bicykel je nutné proti krádeži primerane chrániť

Bratislava 9. apríla (TASR) - S príchodom jari sa už naplno začala cyklistická sezóna, ktorá ponúka príležitosť na cyklojazdy v príjemnom počasí. Bicykel je bežnou športovou výbavou každej rodiny a vedia to aj zlodeji, ktorí si urobili z krádeží výhodný biznis. Podľa policajnej štatistiky zmizlo na Slovensku v minulom roku 664 bicyklov, čím zlodeji spôsobili cyklistom škodu vo výške 490.000 eur. Polícia objasnila len približne tretinu prípadov (28 %). Aj to však znamená len toľko, že sa nájde páchateľ, nie bicykel.



Mnoho cyklistov si neuvedomuje, že bicykel, rovnako ako všetky športové potreby, je automaticky poistením krytý v poistení zariadenia domácnosti. Poisťovne pri odškodnení rozlišujú, či bicykel zmizol priamo z bytu či domu alebo z pivníc či garáží, ktoré sa nachádzajú mimo priestoru domácnosti.



Aj keď je bicykel automaticky zahrnutý v rámci poistenia domácnosti v poistnom krytí, treba myslieť na správne zabezpečenie proti krádeži, ktoré je pri poistnom plnení rozhodujúce.



"Základnou podmienkou na uplatnenie si nároku na odškodnenie za ukradnutie bicykla je prekonanie zmluvne dohodnutého spôsobu zabezpečenia stanoveného poisťovňou. Mimobytové priestory ako garáž a pivnica, v ktorých skladujete bicykle, musia mať plné steny, to znamená murované, drevené, železné bez medzier. Uzamykací systém vstupných dverí do týchto priestorov musí byť zložený z bezpečnostného zámku, ktorý tvorí zadlabávací zámok, bezpečnostná cylindrická vložka a bezpečnostné kovanie. V prípade, ak napríklad pivnica v bytovom dome nespĺňa uvedené parametre zabezpečenia, avšak vstupné dvere do pivničných priestorov, v ktorých sa pivnica nachádza, sú plné s bezpečnostným zámkom a boli násilne prekonané, bude poistné plnenie poskytnuté do nižšieho limitu. Ak sa páchateľ dostal k bicyklu do priestoru, akým je napríklad byt, rodinný dom, garáž, pivnica, vedľajšia stavba cez zámok, ktorý nespĺňa zmluvne stanovené parametre zabezpečenia, poisťovňa nemusí vzniknutú škodu preplatiť," radí Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku Uniqa poisťovne.