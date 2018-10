Radíme: Mnoho Slovákov má zbytočné výdavky

Najviac nepotrebných výdavkov, viac ako 40 % z nich, smeruje na nákup potravín.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Sedemdesiat percent Slovákov priznáva, že zbytočne míňa peniaze na veci a služby, ktoré nepotrebuje. Približne polovici z nich sa takéto zbytočné náklady darí aspoň čiastočne obmedzovať, avšak pätina ľudí sa o to snaží márne.



Najviac nepotrebných výdavkov, viac ako 40 % z nich, smeruje na nákup potravín. Nasledujú výdavky na alkohol a cigarety a potom na cestovanie. Tretina ľudí si myslí, že po zredukovaní nepotrebných výdavkov by mesačne dokázala ušetriť od 50 do 100 eur, a ďalšia štvrtina by dokázala takto usporiť aj viac ako stovku.



"No a máme tu aj tri percentá Slovákov, ktoré si uvedomujú, že majú zbytočné výdavky, no neprekáža im to a ani sa ich preto nechystajú zredukovať. Na druhej strane, treba povedať, že ide o prirodzenú vlastnosť, keď si chcú ľudia takto urobiť radosť a potešiť sa napríklad novým mobilom, luxusnou kabelkou, parfumom alebo najnovším modelom lyží. Samozrejme, mali by prihliadať na svoje finančné možnosti a zbytočne sa príliš nezadlžovať," hovorí manažér zákazníckej spokojnosti spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.



Štyria z desiatich ľudí to vidia tak, že po zredukovaní zbytočných výdavkov by mesačne dokázali z rodinného rozpočtu ušetriť do 50 eur. Ďalšia tretina to odhadla na sumu od 50 do 100 eur a takmer štvrtina by dokázala takto usporiť aj viac ako stovku.



V prieskume pre spoločnosť najčastejšie respondenti uvádzali ako oblasti na potenciálne ušetrenie alkohol a tabak (39 %) a následne oblečenie a obuv (33 %). Potom sú to výdavky na cestovanie a dovolenky, ďalej na bývanie a energie a až potom sú to ušetrené peniaze za nákup potravín a nealkoholických nápojov. Na zdraví sa snaží ušetriť len jeden zo 100 Slovákov.



"Zbytočné výdavky majú ľudia nezriedka aj pri spravovaní vlastných financií. Vo vlastnom záujme je preto vhodné urobiť si poriadok aj v tejto oblasti. Napríklad detailne si porovnať produkty rôznych finančných inštitúcií, ktoré sa v dôležitých detailoch často líšia. Nevýhodné úvery sa dajú spojiť do jedného výhodnejšieho, čím sa dá usporiť na mesačných splátkach, rovnako tak aj na zbytočných duplicitných poplatkoch a poisteniach. Dobré je si tiež sledovať splatnosť kreditky a využívať jej bezúročné obdobie a neplatiť tak nič navyše. Ideálne je taktiež bez omeškania platiť všetky mesačné splátky a účty a vyhnúť sa tak sankčným poplatkom a pokutám," radí Zborovský.