Radíme: Na budúci dôchodok by mal myslieť každý a pravidelne sporiť

Či štát určí alebo neurčí strop, nie je až tak dôležité. Demografickým faktom totiž je, že sa rodí menej detí a starších bude len pribúdať.

Bratislava 16. októbra (TASR) - V súčasnosti odchádzajú Slováci do dôchodku vo veku nad 62 rokov a hranica sa neustále zvyšuje. Či štát určí alebo neurčí strop, nie je až tak dôležité. Demografickým faktom totiž je, že sa rodí menej detí a starších bude len pribúdať. Spoliehať sa na to, že štát bude mať dostatok financií na utiahnutie dôchodkového systému, nie je príliš rozumné. O slušný dôchodok by sa mal postarať každý sám.



"Najideálnejšie by bolo pripravovať sa už od narodenia, keďže sila peňazí je v čase a zloženom úročení. Je ale kľúčové zvoliť produkt, ktorý sa dá počas rokov meniť a prispôsobovať aktuálnym situáciám, ako je zníženie príjmu, alebo zdravotné obmedzenie. Pokiaľ nezačali so sporením vaši rodičia, mali by ste myslieť na dôchodok od okamihu, keď dostanete prvú výplatu a časť z nej si odložiť," radí Attila Tóth, odborník na financie PARTNERS GROUP SK.



Podľa neho každá situácia ľudí, ktorí si doteraz nešetrili na dôchodok a sú už v preddôchodkovom veku, je veľmi individuálna a je potrebné ju posudzovať podľa finančnej a rodinnej situácie. "Ak máte dlhé roky sporenie v druhom pilieri, tak je to dobrá správa. Tieto peniaze určite prilepšia váš dôchodok. Na kombináciu prvého a druhého piliera sa však spoliehať nestačí. Prirodzene záleží od úspor, investícií a nadobudnutého majetku. Sporiť si je potrebné aj v takzvanom treťom pilieri," zdôrazňuje Tóth.



Je dôležité, aby aj v tomto prípade bolo nastavenie tohto piliera alebo investičného poistenia správne a pri mladších ľuďoch skôr dynamické, keďže je tam dosť času na bezpečné zhodnotenie. Pri starších je podľa neho kľúčové ochrániť nadobudnuté peniaze pred nimi samotnými. Stáva sa totiž bežne, že čerství dôchodcovia bez váhania vyberú dlhoročne šetrené dôchodkové peniaze a minú ich jednorazovo, napríklad na oslavu, kúpu auta alebo niečo podobné, namiesto toho, aby si peniaze postupne vyberali.