Radíme: Na dovolenku si zoberte kreditnú aj debetnú platobnú kartu

Bratislava 13. júna (TASR) - Blíži sa dovolenkové obdobie a mnoho Slovákov sa počas neho chystá vycestovať do zahraničia. Podľa súčasného trendu sa v cudzine používajú platobné karty stále častejšie, či už debetné, alebo kreditné.



Avšak nie vo všetkých krajinách si slovensky turista vystačí s kartami a eurom. Ide najmä o exotické krajiny, kde sa moderné platobné systémy iba postupne rozvíjajú. "Avšak bez ohľadu na to, kam a kedy cestujete, platia všeobecné pravidlá, ktoré je dobré dodržiavať jednak pri bezhotovostných platbách, ako aj pri vyberaní a zamieňaní peňazí v zahraničí. Na druhej strane, niektoré krajiny majú svoje výnimky, na ktoré treba brať ohľad, ak sa chcete vyhnúť zbytočným problémom a, samozrejme, ak chcete ušetriť," radí Alessandro Villa, vedúci oddelenia kariet spoločnosti Home Credit.



Podľa jeho slov je nutné v zahraničí dodržiavať určité pravidla, aby sa z dovolenky nestala negatívna udalosť. Napríklad je nutné ešte pred nástupom na dovolenku overiť si platnosť platobných kariet a ich limity, aby sa pri vyššej platbe nedostal človek do nepríjemnej situácie. Túto informáciu možno nájsť v internetovom bankovníctve, kde sa dá väčšinou limit aj zmeniť.



"Všade, kde je to možné, plaťte kartou. Je to lacnejšie, ako vyberať hotovosť v miestnej mene z bankomatov. Ak máte platobné karty MasterCard aj Visa, môže sa vám hodiť, ak budete mať k dispozícii obe. Niekde totiž preferujú karty od jednej z týchto spoločností, inde zase od tej druhej. V Európe pochodíte s kartami od oboch firiem. Mimo nášho kontinentu, napríklad v Amerike, je akceptovanejšia Visa a embosované karty," upozorňuje Villa.



V prípade, ak dovolenkár potrebuje hotovosť, určite by ju z bankomatov nemal vyberať kreditnou kartou, ale vždy debetnou, avšak vždy je dobré mať so sebou k dispozícii aj nejakú hotovosť v miestnej mene. Na odľahlejších miestach alebo napríklad za zmrzlinu na pláži či za drobný darček sa na trhu kartou zvyčajne nedá platiť.