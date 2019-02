Radíme: Pri výbere pôžičky je nevyhnutná opatrnosť

Úplne základné pravidlo znie: životnosť tovaru alebo služby, na ktorú si požičiavame, by mala byť dlhšia ako doba splácania.

Bratislava 26. februára (TASR) - Vyznať sa vo svete pôžičiek nie je jednoduché, keďže ponuka úverov na trhu je veľmi široká a rôznorodá. Pri potrebe riešiť svoju finančnú situáciu by sa mal v prvom rade záujemca zorientovať v hlavných parametroch pôžičiek. Taktiež by si mal byť istý, že daný úver naozaj potrebuje a že ho dokáže v budúcnosti riadne splácať.



"Úplne základné pravidlo znie: životnosť tovaru alebo služby, na ktorú si požičiavame, by mala byť dlhšia ako doba splácania. Nie je práve rozumné požičať si napríklad na luxusnú dovolenku. Po pár dňoch ste späť doma a potom musíte mesiace či roky uhrádzať splátky. Naopak, zmysel dáva skôr požičať si napríklad, keď si chcete zariadiť svoj prvý byt, kde toto vybavenie budete využívať mnoho rokov," radí zákaznícky ombudsman spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.



Podľa neho zároveň by si každý záujemca o pôžičku mal premyslieť, koľko je schopný mesačne splácať a na koľko mesiacov pôžičku chce. "Nenechajte sa zlákať na príliš nízke splátky, u ktorých predpokladáte, že ich pri splácaní až tak nepocítite. Naopak, reálne a kriticky zhodnoťte svoje možnosti a pokiaľ je to možné, radšej zvoľte vyššiu splátku, aj keby ste sa mali na čas uskromniť. V konečnom dôsledku bude váš úver o mnoho lacnejší. Tiež počítajte s nejakou rezervou na nečakané výdavky," zdôrazňuje ombudsman.



Neoddeliteľnou súčasťou celého procesu je porovnanie viacerých finančných produktov.



"To prvé, na čo sa väčšina ľudí pozrie, je často úrok. Tu si ale dajte pozor. Najnižšia hodnota nemusí nutne reprezentovať lepšiu ponuku. Pri výbere sa rozhodne riaďte aj ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN), ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s pôžičkou. Patrí sem napríklad poplatok za schválenie žiadosti, vedenie úverového účtu alebo poistné. Nájdite najlepšiu ponuku pri úveroch s rovnakými parametrami, teda rovnakou sumou a rovnakou dobou splácania. RPMN v percentách ukazuje, koľko skutočne preplatíte," zdôrazňuje Zborovský.