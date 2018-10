Radíme: Správnym skladovaním pneumatík možno predĺžiť ich životnosť

Okrem dodržiavania základných pravidiel pre skladovanie je rozdiel aj v tom, či sa odkladajú len plášte, alebo celé kolesá.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Už približne o mesiac bude opäť nutné vymeniť letné plášte za zimné a nepoužívanú sadu bude potrebné uskladniť. O pneumatiku, ak nemá prísť o svoje vlastnosti a aby vydržala čo najdlhšie, je však potrebné sa aj dobre postarať a to najmä pri jej uskladnení.



"Dôležité je začať umývaním a po sezóne pneumatiky riadne očistite, nebojte sa kefy, saponátov ani vody. Nielen, že sa s pneumatikami potom bude lepšie manipulovať, ale predĺžite tým aj ich životnosť. Plášte sa musia následne dobre vysušiť a uložiť, ideálne zabalené v igelitových vreciach, na miesto, kam nesvieti slnko, do chladu a sucha. Ideálna teplota je okolo 10 - 15 stupňov Celzia. Vhodne uložené pneumatiky starnú oveľa pomalšie, ako keby boli týmto faktorom vystavené," radí Aleš Langer z oddelenia Zákazníckeho servisu Continental Barum.



Okrem dodržiavania základných pravidiel pre skladovanie je rozdiel aj v tom, či sa odkladajú len plášte, alebo celé kolesá. V prípade samotných pneumatík odborníci odporúčajú ukladať ich nastojato a pravidelne pootáčať. Naopak, pri uskladnení celých kolies aj s ráfikmi je odporúčané ich uskladňovať naležato, prípadne v závese. Dôležité je, aby pneumatiky boli rovnomerne zaťažené, a preto by sa mali približne po mesiaci popremiestňovať.



"Pri skladovaní nepoužívaných plášťov nezabúdajte na bezpečnosť. Pneumatika je veľmi horľavý, ťažko uhasiteľný materiál. Pri jej horení sa uvoľňuje veľké množstvo tepla a to môže viesť k porušeniu statiky objektu alebo dokonca aj k jeho zrúteniu. Okrem toho dochádza pri horení k veľkému vzniku splodín, ktoré napríklad v pivniciach obytných domov sťažujú zásah hasičov aj evakuáciu obyvateľov. Niet preto divu, že skladovanie pneumatík v spoločných priestoroch obytných domov býva často obmedzené alebo dokonca úplne zakázané," uzatvára Langer.