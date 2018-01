Rakúske obce končia spoluprácu s bratislavskými vodárňami

V krátkom čase sa postupne k Brucku pripoja cez nové, 50 kilometrov dlhé vysokotlakové potrubie s 10 prečerpávacími stanicami, ďalšie tri obce – Berg, Wolfsthal a Pama.

Bratislava/Edelstal 11. januára (TASR) – Rakúska prihraničná obec Edelstal sa ako prvá z piatich prihraničných rakúskych obcí, ktoré mali viac ako 25 rokov zmluvu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS), pripojila k čistiarni odpadových vôd v Brucku an der Leitha. Pre TASR to potvrdil starosta Edelstalu Gerald Handig.



„Otočil som kohútikom ako prvý zo starostov a pripojili sme tak našu obec k čistiarni odpadových vôd v Brucku,“ povedal Handig. V krátkom čase sa postupne k Brucku pripoja cez nové, 50 kilometrov dlhé vysokotlakové potrubie s 10 prečerpávacími stanicami, ďalšie tri obce – Berg, Wolfsthal a Pama.



Nový starosta Kittsee Johannes Hornek koncom minulého roka verejne oznámil, že aj jeho obec sa pripojí k Brucku. „Zasadiť sa za Bruck je moja najvyššia priorita,“ uviedol Hornek. Pripojenie sa k Brucku však bude Kittsee niečo stáť, pretože bývalá starostka Gabriele Nabingerová podpísala s BVS v júni 2017 novú zmluvu na ďalších päť rokov. „BVS zatiaľ neeviduje od Kittsee požiadavku odstúpiť od zmluvy, ale ak sa tak stane, dostanú zmluvnú pokutu,“ potvrdil pre TASR predseda Dozornej rady BVS Radoslav Jenčík.



Prihraničné obce Wolfsthal, Berg, Edelstal, Kittsee a Pama sa pripojili k Petržalke pred viac ako 25 rokmi po tom, čo si vybudovali spoločnú kanalizačnú sieť. V lete 2016, po päťročnom rokovaní s BVS o cenových podmienkach novej zmluvy pri využívaní čistiarne odpadových vôd v Petržalke, podpísali starostovia spomínaných piatich obcí dohodu so Združením oblastných kanalizácií Bruck/Neusiedl o pripojení sa k čistiarni odpadových vôd v Brucku an der Leitha. Súčasne sa k nim pridali aj ďalšie rakúske prihraničné obce Neudorf bei Parndorf a Gattendorf.