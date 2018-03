Rakúske strediská vidia najväčší potenciál vo východnej Európe

Len v alpských regiónoch bolo v sezóne 2016/17 napočítaných takmer 171 miliónov lyžiarskych návštev, čiže prvotných vstupov návštevníkov.

Viedeň/St. Johann im Pongau 23. marca (TASR) - Približne 250 lyžiarskych stredísk v Rakúsku sa môže tešiť z dobrej vyťaženosti. Ak si však chcú udržať popredné miesto v medzinárodnej konkurencii, potrebuje nových turistov.



Riaditeľka odboru turistického ruchu Hospodárskej komory Petra Nocker-Schwarzenbacherová vidí veľký potenciál v strednej a východnej Európe: "To sú hostia budúcnosti a priamo pred našimi dverami." Najväčší impulz by mohla poskytnúť narastajúca ekonomická sila v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku alebo Bulharsku.



Počas aktuálnej zimnej sezóny 40 miliónov prenocovaní, čiže 81 %, tvorili turisti z tých európskych krajín, v ktorých priemerné súkromné domácnosti majú k dispozícii hrubý mesačný príjem minimálne 3000 eur. Ďalších 4,5 milióna prenocovaní (9,2 %) prišlo z 15 európskych krajín, v ktorých je priemerný mesačný príjem domácností pod 1500 eur. Nocker-Schwarzenbacherová predpokladá, že práve v týchto krajinách sa hospodárska situácia zlepší a čím viac stúpa disponibilný príjem, o to viac budú ľudia cestovať, najmä do zahraničia.



V Európe existuje silná súvislosť medzi výškou disponibilného príjmu domácností a podielom lyžiarov medzi turistami vo veku nad 14 rokov. Vlani cestovalo do hôr 62,9 milióna lyžiarov, čo predstavuje 9,1 % obyvateľstva vo veku nad 14 rokov. Z celkovo 1637 lyžiarskych stredísk sa vyše 1100 nachádza v alpských krajinách, v Rakúsku ich je 254. V sezóne 2016/17 zaznamenali rakúske zimné strediská 44,7 milióna prenocovaní, z čoho takmer tri štvrtiny tvorili európski turisti.



Nové skupiny turistov sú pre branžu kritické, keďže podľa správy rakúskeho Inštitútu pre plánovanie turistického ubytovania (ITR) zimná športová turistika v niektorých regiónoch vykazuje náznaky stagnácie. To naznačuje pritvrdenie hospodárskej súťaže.



Len v alpských regiónoch bolo v sezóne 2016/17 napočítaných takmer 171 miliónov lyžiarskych návštev, čiže prvotných vstupov návštevníkov. Toto číslo predstavuje 78 % všetkých lyžiarskych návštev v Európe. Rakúsko zaznamenalo 51,3 milióna návštev. Prevádzkovatelia lanoviek, s priemernou tržbou 25 až 30 eur na jedného návštevníka, zarobili 4,3 až 5,1 miliardy eur, a teda takmer pätinu celkových príjmov z turistického ruchu v zimných destináciách.