RAKÚSKO BY NA PRÍDAVKOCH PRE SLOVÁKOV UŠETRILO VIAC AKO TRETINU

Bratislava 10. mája (TASR) - Rakúsko by na Slovákoch vďaka nižším rodinným prídavkom ušetrilo viac ako tretinu. Vyčíslil to minister práce Ján Richter (Smer-SD) počas rokovania eurovýboru v parlamente. Doteraz Rakúsko pracujúcim Slovákom na týchto dávkach vyplácalo 63,3 milióna eur, po novom by sa vyplácaná suma znížila na 40,07 milióna eur. Celkovo by rakúsky návrh zákona o zavedení nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí ušetril krajine 112 miliónov eur.