Rakúsko vidí veľký potenciál vo vodíku, do ktorého investuje milióny

Podľa Klimatického a energetického fondu je vodík všestranne použiteľný a pri výrobe aj uhlíkovo neutrálny.

Viedeň 23. júla (TASR) - Rakúsky Klimatický a energetický fond investuje milióny eur do rôznych projektov s cieľom preskúmať možnosti využitia vodíka v oblasti zásobovania energiou a mobility. Rakúsko by sa podľa utorkového vyhlásenia fondu malo stať "vodíkovou krajinou č. 1".



Podľa fondu je vodík všestranne použiteľný a pri výrobe aj uhlíkovo neutrálny. Prezidentka fondu Theresia Vogelová tvrdí, že energetika síce ešte stále nenašla svoju "hus, ktorá znáša zlaté vajcia", no vodík sa už čoskoro dostane do centra pozornosti a v budúcnosti zohrá kľúčovú úlohu. Schválená finančná podpora má urýchliť uvádzanie rôznych vodíkových technológií na trh, či už je to vyšší výkon vodíkových článkov alebo nižšie náklady na výrobu vodíka.



Napríklad rakúska spoločnosť RAG Austria, ktorá sa zaoberá technológiou uskladňovania energie, hľadá spôsob napodobňovania procesu vzniku zemného plynu, aby vytvorila udržateľný kolobeh uhľovodíkov. Vodík spolu s oxidom uhličitým by sa mali načerpať do podzemných ložísk zemného plynu a mikrobiologicky zmeniť na metán. Fond podporuje tento projekt, ktorý má trvať do roku 2021, sumou 4,9 milióna eur.



Klimatický a energetický fond vidí veľký potenciál v redukcii škodlivých emisií aj v oblasti mobility, ktorá v súčasnosti vytvára 30 % emisií skleníkových plynov v Rakúsku. Fond preto podporuje projekt OMV na rozšírenie uhlíkovo neutrálnej výroby vodíka a siete vodíkových čerpacích staníc. Projekt je súčasťou iniciatívy Wasserstoffinitiative Österreich Power & Gas (WIVA P&G), do ktorej fond do roku 2021 investuje 40 miliónov eur.