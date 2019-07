Raši: Cieľom je, aby sa ľudia z hornonitrianskych baní zamestnali

Pred niekoľkými týždňami vláda presunula 10 miliónov eur z operačného programu Efektívna verejná správa do Operačného programu ľudské zdroje práve na rekvalifikačné kurzy pre baníkov.

Bratislava 3. júla (TASR) – Zámerom vlády je, aby ľudia pracujúci v Hornonitrianskych baniach Prievidza mali možnosti zamestnať sa. Skonštatoval to po rokovaní podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) v súvislosti so schválením Akčného plánu transformácie hornej Nitry.



"Našim cieľom je, aby nikto, kto pracovať môže a prácu stratí, aby nezostal bez možností si prácu nájsť. Preto sme pripravili tento akčný plán transformácie hornonitrianskeho regiónu," objasnil Raši.







Upozornil na to, že pred niekoľkými týždňami vláda presunula 10 miliónov eur z operačného programu Efektívna verejná správa do Operačného programu ľudské zdroje práve na rekvalifikačné kurzy pre baníkov. Akčný plán je postavený na štyroch pilieroch ako aj na projektoch. "Financovanie musí byť viaczdrojové, vrátane dostupných fondov EÚ v programovom období 2014-2020 ako aj v nasledujúcom programovom období," doplnil Raši.



Tiež sa pripravuje výzva na podporu malých a stredných podnikov v regióne. "Predložený materiál je dokumentom, ktorý má šancu realizovať štrukturálnu zmenu regiónu hornej Nitry, prispieť k zvládnutiu procesu transformácie a posilneniu regiónu horná Nitra a umožní zabezpečiť kvalitu života jej obyvateľov v súlade s princípmi udržateľného rozvoja," dodal Raši.







Upozornil na to, že už sa hlásia potenciálni budúci zamestnávatelia, aktívne sú podľa jeho slov aj samotné bane. Záujem prejavili napríklad spoločnosti Brose, Arriva, Slovaktual, Kúpele Bojnice. "Diverzifikácia pracovnej sily bude veľmi veľká. Určite sa nájde časť zamestnancov, ktorí pre vek aj nemožnosti rekvalifikácie nebudú môcť byť umiestnení na trh práce. Bude sa to týkať minima ľudí. Pre nich sa však pripravuje špeciálny sociálny program," uviedol Raši. Pracovné miesta by mali v budúcnosti v tomto regióne vznikať v oblasti automotive, agrosektore, cestovného ruchu či v oblasti strojárstva.



Transformácia regiónu hornej Nitry sa podľa šéfa Ministerstva financií SR Ladislava Kamenického (Smer-SD) veľmi nedotkne slovenského štátneho rozpočtu. "Nás sa to našťastie ako rozpočtu tak veľmi nedotkne. Sú tam odhadované nejaké počiatočné náklady vzniknuté v súvislosti s baníkmi, ktorí boli nezamestnaní. Pre tento rok sa bavíme o čísle okolo 60.000 eur, na budúci rok o čísle okolo 1,6 milióna eur. Predpokladám však, že tieto čísla nebudú také veľké, pretože nezamestnanosť na hornej Nitre je relatívne veľmi nízka. Pôsobí tam veľa firiem, ktoré čakajú na to, kedy sa uvoľnia (personálne) kapacity a kedy budú môcť uvoľnených ľudí vziať do práce. Finančný dopad teda nebude až taký veľký," spresnil Kamenický.



Región hornej Nitry má podľa ministra hospodárstva SR Petra Žigu (Smer-SD) perspektívu. "Vôbec nemám pocit, že horná Nitra by sa transformáciou mala dostať do kategórie najmenej rozvinutých okresov. Nakoniec aj nezamestnanosť v tomto regióne je na úrovni päť či šesť percent. Vnímame tento región tak, že bude bez baníctva alebo s baníctvom pracujúcom v obmedzenom rozsahu ďalej fungovať a prosperovať," doplnil šéf Ministerstva hospodárstva SR.