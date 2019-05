Raši: Dominantnou témou zasadnutia Rady OECD boli digitálne zručnosti

Ministerské zasadnutie prinieslo mnoho tém a generálny tajomník OECD Ángel Gurría zhodnotil, že bolo produktívne.

Paríž 23. mája (TASR) – Jednou z dominantných tém zasadnutia Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na úrovni ministrov, ktoré sa konalo v Paríži 22. – 23. mája, boli digitálne zručnosti, ale tiež zdaňovanie digitálnych služieb. Skonštatoval to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Ministerské zasadnutie prinieslo mnoho tém a generálny tajomník OECD Ángel Gurría zhodnotil, že bolo produktívne. "Ministerské zasadnutie tiež ukázalo, že OECD poskytuje priestor, kde krajiny môžu spoločne diskutovať o svojich rozdieloch a kde sa môžu dohodnúť na dôležitých rozhodnutiach," vyhlásil.



Dominujúcou témou z pohľadu SR boli podľa Rašiho digitálne zručnosti. "Pretože Slovensko ako najväčší producent áut na obyvateľa na svete je v tomto segmente výrazne ohrozené," zdôraznil s tým, že už v súčasnosti sa musia robiť kroky pre to, aby boli zamestnanci z tohto sektora v budúcnosti uplatniteľní v iných. "Sú to najmä oblasti informačných, komunikačných technológií, zdieľaných služieb, pretože v tejto oblasti je neustála požiadavka na ďalšie pracovné miesta," poznamenal. Zvyšovanie digitálnych zručností však podľa Rašiho bude potrebné vo všetkých sektoroch.



Dôležitou témou diskusií bolo aj zdaňovanie digitálnych služieb. "To ale nevieme vyriešiť na úrovni Európskej únie (EÚ), pretože tí najväčší hráči v tejto oblasti sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, v Číne, nachádzajú sa mimo EÚ," podotkol vicepremiér.



Filozofia je podľa neho taká, aby sa služby zdaňovali v krajine, kde sú poskytované. "Absolútna väčšina krajín k tomuto smeruje, pretože ide o tak silný segment hospodárstva a tak výrazné hodnoty z hľadiska hrubého domáceho produktu (HDP), ktoré unikajú niekde inde, že pokiaľ by sa tento konsenzus alebo tá väčšinová vôľa podarila presadiť, môže to priniesť dodatočné miliardy v týchto službách aj pre Slovensko, aj pre ostatné krajiny," myslí si Raši.



Tejto filozofii sa však podľa neho krajiny, kde sa najväčší poskytovatelia digitálnych služieb nachádzajú, zatiaľ bránia. "Tu bude nevyhnutné nájsť konsenzus, aby jedno zdaňovanie jednej služby neprinieslo odvetu zdaňovaním iných služieb a nezablokovalo globálny svetový trh," upozornil Raši.



Ako priblížil, proces sa už rozbehol, ale ešte bude nejaký čas trvať, kým sa ho podarí dotiahnuť do konca. Tento problém sa podľa neho rieši aj preto, lebo objem služieb a únik daní v tejto súvislosti narastá. "Aj v dôsledku digitálnej transformácie tu pôjde v budúcnosti o miliardové sumy, ktoré by mohli ostať v krajinách, kde sa daná digitálna služba poskytuje," opísal.



(osobitná spravodajkyňa TASR Alžbeta Halmová)