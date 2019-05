Raši: Napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja bude vyžadovať financie

Hlavným nástrojom na implementáciu agendy by mala byť dlhodobá vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030, na ktorej úrad vicepremiéra v súčasnosti pracuje.

Bratislava 30. mája (TASR) – Slovensko sa zaviazalo k cieľom Agendy 2030 a vytypovalo si šesť národných priorít, ktorú sú pre udržateľný rozvoj SR dôležité. Zahŕňajú vzdelanie, dobré zdravie, znižovanie chudoby či bezpečnosť. Napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja je však nielen o zmene myslenia, ale aj o ich prepojení s financovaním. Uviedol to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) vo štvrtok pri príležitosti Medzinárodnej konferencie o implementácii Agendy 2030, ktorá sa koná v Bratislave.



Hlavným nástrojom na implementáciu agendy by mala byť dlhodobá vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030, na ktorej úrad vicepremiéra v súčasnosti pracuje. Konkrétne opatrenia sú naviazané aj na nutnosť financovania. Preto podľa Rašiho ÚPVII pripravil pilotný investičný plán. "Na to, aby agenda trvalo udržateľného rozvoja bola naplnená, musia byť na ňu vyčlenené aj zdroje," poznamenal.



Časť investícií v rámci prípravy národného investičného plánu, ktorý by mal zadefinovať, kde všade bude musieť Slovensko zainvestovať do roku 2030, sa týka aj udržateľného rozvoja. "Prvý pilotný národný investičný plán, ktorý sme predstavili a ktorý ešte nezahŕňal všetky oblasti, pretože to vyžaduje podklady a obrovské množstvo informácií zo všetkých zodpovedných ministerstiev, bol na úrovni zhruba 30 miliárd eur. Predpokladáme, že táto suma bude oveľa vyššia," avizoval vicepremiér, pričom priority štátu by sa mali napĺňať formou eurofondov, štátnych aj súkromných zdrojov.



Nutnosť prepojenia cieľov s finančnými zdrojmi zdôraznil aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). "Na to, aby sme tú našu ambíciu dosiahnuť do roku 2030 to, čo sme si zaumienili, aj naplnili, potrebujeme každoročne vynaložiť 5 – 7 biliónov dolárov, čo predstavuje 7 – 10 % svetového HDP," vyčíslil.



Námestníčka generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Mirjana Spoljaric Egger skonštatovala, že na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja je potrebné financovanie nielen na globálnej, ale aj národnej úrovni. V tejto súvislosti vyzdvihla partnerstvo so SR.



Agenda 2030 je súhrnom globálnych záväzkov, ku ktorým sa zaviazalo 193 členských štátov OSN. Slovensko si v rámci 17 záväzkov vybralo šesť národných priorít. Zahŕňajú vzdelanie pre dôstojný život, dobré zdravie aj udržateľné sídla, regióny a krajinu v kontexte zmeny klímy. Ďalšími cieľmi sú znižovanie chudoby a sociálna inklúzia a tiež právny štát, demokracia a bezpečnosť. Šiesty cieľ je ekonomický. Ide o smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí. Tieto priority pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spolu s rezortom diplomacie, organizáciami štátu, akademickou obcou aj tretím sektorom.