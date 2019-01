Raši: Slovákov v Británii láka domov rodina, mzda nie je rozhodujúca

Raši pripustil, že do Londýna spolu so zástupcami firiem cestovali s očakávaniami, ale aj s viacerými otáznikmi.

Bratislava 26. januára (TASR) – Mzda u Slovákov, ktorí sa chcú vrátiť domov na Slovensko z Veľkej Británie, nie je rozhodujúca. Pre TASR to po podujatí Work in Slovakia – Good Idea!, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 24. januára v Londýne, uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Podľa neho Slovákov žijúcich a pracujúcich v zahraničí láka domov najmä návrat za rodinou.



Raši pripustil, že do Londýna spolu so zástupcami firiem cestovali s očakávaniami, ale aj s viacerými otáznikmi. V Spojenom kráľovstve sa zamerali predovšetkým na Slovákov, ktorí pracujú v IT oblasti a v sektore zdieľaných služieb. Práve takíto ľudia podľa jeho slov na slovenskom pracovnom trhu chýbajú, ich nedostatok odhadol na zhruba 10.000.



"Prvé dojmy sú veľmi pozitívne. Milo ma prekvapilo, že mzda nie je rozhodujúci faktor. Ľudia sa chcú vrátiť k svojim rodinám," povedal Raši. Zároveň pripustil, že mzda na Slovensku je po odrátaní nákladov vo Veľkej Británii takmer porovnateľná.



"Myslím si, že tento prvý pilotný projekt bude úspešný," povedal Raši. Zároveň potvrdil, že vďaka podujatiu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zistil množstvo informácií. Ide o databázu, čo ľudia potrebujú a čo chcú. "Verím, že sme urobili pilotný projekt, ktorý budú môcť využiť aj iné ministerstvá a sektory," povedal s tým, že verí, že sa na Slovensko podarí pritiahnuť čo najviac občanov, ktorí odišli pracovať do zahraničia.



"My ako zamestnávatelia hodnotíme túto prvú akciu pozitívne. Mali sme pohovory s vyše 60 záujemcami o prácu na Slovensku," povedal pre TASR prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Ako priznal, zamestnávatelia boli prekvapení najmä tým, že na pohovor prišlo množstvo kvalitných ľudí. Zároveň doplnil, že Slováci, ktorí pracujú v Británii, sú typom ľudí, ktorý vie tvrdo pracovať. "Zažili si náročné pracovné podmienky, prežili ich a práve takýto typ ľudí slovenských zamestnávateľov najviac oslovil," uzavrel Lelovský.