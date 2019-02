Raši: Vrcholia prípravy stratégie digitálnej transformácie Slovenska

Členmi Digitálnej koalície sú zástupcovia štátu, verejnej správy, univerzít, IT firiem, zamestnávateľov, samosprávy a ďalší.

Bratislava 14. februára (TASR) – Vrcholia prípravy Stratégie digitálnej transformácie Slovenska pre roky 2019 - 2030. Jej cieľom bude zabezpečiť, aby SR využila potenciál digitálnej transformácie a realizovala ciele a iniciatívy digitálneho trhu v Európskej únii. Povedal to vo štvrtok vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) po výročnom rokovaní Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.



Prirodzený dôraz sa bude klásť na umelú inteligenciu, internet vecí, analytické spracovanie dát, blockchain, superpočítače, ktoré budú motorom ekonomiky v budúcnosti, priblížil vicepremiér, ktorý je predsedom predstavenstva Digitálnej koalície. „Chceme podporiť aj partnerov z rezortu školstva, zo škôl či univerzít v tom, aby digitálne zručnosti budovali naozaj od raného veku,“ povedal Raši.



Viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru koalície Mário Lelovský informoval o tom, že počet členov sa vo štvrtok zvýšil z 52 na 67. „Digitálna koalícia rastie, aj čo sa týka kvality jednotlivých záväzkov a iniciatív členov,“ konštatoval. Za najdôležitejšie považuje, že koalícia spája aktivity subjektov z viacerých sektorov hospodárstva.



Členmi Digitálnej koalície sú zástupcovia štátu, verejnej správy, univerzít, IT firiem, zamestnávateľov, samosprávy a ďalší. Ako príklad Lelovský uviedol spoluprácu s rezortom práce pri príprave projektu zjednodušeného certifikovania a testovania digitálnych zručností, ktoré sú nevyhnutné. Rovnako chce Digitálna koalícia pomôcť rezortu školstva, aby sa zvýšila kvalita výučby matematiky.