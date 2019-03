Rašiho úrad oboznámil OECD s riadením rizík spojených s podvodmi

Podujatie Od stratégie k činu: Zabezpečenie integrity a riadenia rizík spojených s podvodmi pri čerpaní fondov Európskej únie na Slovensku sa konalo od 27. februára do 1. marca.

Bratislava 4. marca (TASR) – V súvislosti so spoluprácou medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a OECD sa uskutočnila tretia misia s cieľom oboznámiť túto organizáciu s postupmi pri riadení rizík, ktoré sú spojené s podvodmi v prostredí riadiacich orgánov. Médiá o tom v pondelok informoval ÚPVII.



Zároveň sa diskutovalo aj o kľúčových prvkoch na zlepšenie hodnotenia a monitorovania rizík spojených s podvodmi. Podujatie je súčasťou aktivít podľa memoranda, ktoré podpísal vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) so zástupkyňou generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemiovou.



"Očakáva sa, že výstupom projektu medzinárodnej spolupráce bude stratégia spolu s akčným plánom ako hlavným strategickým dokumentom v oblasti boja s korupciou a podvodmi pri implementácii fondov Európskej únie,“ konštatoval úrad vicepremiéra.



V pláne sú aj konkrétne opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. Hlavným cieľom ich zavedenia bude vplyv na kvalitu implementácie aj v programovom období po roku 2020. Je predpoklad, že stratégia by mohla byť hotová do júla tohto roka, uzatvára úrad podpredsedu vlády SR.