Rašiho úrad spustil webovú stránku pre samosprávy o smart projektoch

Malé obce nemajú kapacitu na to, aby v množstve ponúk dokázali nájsť konkrétnu, ktorú môžu využiť pre svoj rozvoj. Teraz budú mať tieto informácie na jednej internetovej stránke.

Poprad 1. februára (TASR) – Koncom januára spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) novú špeciálnu webovú stránku pre tzv. chytré mestá a obce, www.smartcity.gov.sk. "Je to webová platforma, na ktorej si samosprávy, ale aj ľudia, podnikatelia či iné organizácie vedia nájsť všetky projekty na chytré a inteligentné riešenia. Na jednom mieste sa im objavia všetky výzvy z eurofondov, ktoré slúžia na rozvoj našich miest a obcí," ozrejmil vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer–SD) počas štvrtkovej (31.1.) návštevy Popradu.



Dodal, že často najmä malé obce nemajú kapacitu na to, aby v množstve ponúk dokázali nájsť konkrétnu, ktorú môžu využiť pre svoj rozvoj. Teraz budú mať tieto informácie na jednej internetovej stránke. Zároveň tam nájdu dobré praktické príklady z obcí a miest na Slovensku i zo zahraničia, kde realizujú smart projekty. Budú sa tak vedieť podľa Rašiho lepšie zorientovať, prípadne nájdu inšpiráciu.



"Ďalej je na tejto stránke kontakt na naše poradensko-informačné centrá aj na náš úrad, ak do nejakej výzvy chcú ísť a nevedia si poradiť a potrebujú informáciu, na koho sa môžu obrátiť. Je to projekt, ktorý sme robili aj na požiadavku Združenia miest a obcí Slovenska, pretože naozaj často obce a mestá ani netušili, že existujú nejaké projekty a výzvy, z ktorých môžu čerpať európske prostriedky na svoj rozvoj. Teraz to budú mať všetko na jednom mieste," zdôraznil Raši. Okrem toho úrad ponúka samosprávam ďalšiu pomoc, najmä tým, ktoré nemajú prostriedky, aby si projekty pripravili na schvaľovací proces. Vo všetkých krajoch vytvoril sieť informačno-poradenských centier, kde starostom či primátorom pracovníci zadarmo poradia, ako európske projekty robiť.



"Prišli sme to odprezentovať a zároveň sa pozrieť do Popradu, pretože toto mesto je jedno z najaktívnejších v oblasti smart riešení, má urobenú aj stratégiu rozvoja do roku 2040," dodal Raši. Primátor najväčšieho mesta pod Tatrami Anton Danko v tejto súvislosti poznamenal, že radnica zachytila aj výzvu WiFi pre Teba, v rámci ktorej štát cestou eurofondových prostriedkov podporí vybudovanie bezplatných WiFi zón v mestách a obciach. "Chceme to využiť a umiestniť tieto zóny do mestských častí. Samozrejme je tam podmienka, týkajúca sa rýchlosti, ak ju splníme, pôjdeme do všetkých mestských častí," uviedol Danko a dodal, že sa budú snažiť ísť v budúcnosti do takých projektov, ktoré sú pre mesto naozaj zmysluplné.



"Druhá téma, o ktorej sme sa rozprávali, je možnosť čerpania európskych prostriedkov pre mestá a obce z rozličných výziev, či už zo slovenských alebo európskych. Venovali sem sa aj informatizácii mesta. Dohodli sme sa, že na základe našej spoločnej komunikácie zistíme, čo vie v tejto oblasti mesto Poprad získať," doplnil Raši. Cieľom podľa neho je, aby samospráva ušetrila svoje peniaze a zároveň priniesla riešenia v oblasti informatizácie, ktoré pomôžu životu obyvateľov, prípadne pomôžu zbierať dáta, z ktorých bude mesto vedieť určovať ciele do budúcnosti.