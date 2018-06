Rast aktivity súkromného sektora eurozóny sa v máji spomalil

Viaceré ukazovatele signalizujú, že eurozóna bude ďalej strácať dynamiku.

Londýn 5. júna (TASR) - Súkromný sektore eurozóny v máji opäť spomalil. Tempo rastu jeho aktivity klesá od začiatku roka a minulý mesiac dosiahlo najnižšiu úroveň za 18 mesiacov. Ani vyhliadky regiónu nie sú optimistické. Viaceré ukazovatele signalizujú, že eurozóna bude ďalej strácať dynamiku. Vyplýva to zo spresnených údajov spoločnosti IHS Markit.



Podľa najnovšieho prieskumu IHS Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v máji klesol na 54,1 bodu z 55,1 v apríli. Spresnený výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom a je najnižší od novembra 2016.



Hodnota májového indexu sa však udržala nad hranicou 50 bodov, čo znamená, že dané odvetvie pokračuje v raste. PMI súkromného sektora eurozóny sa pohybuje nad touto hranicou už 59 mesiacov v rade.



Dôvodom poklesu kombinovaného PMI bolo spomalenie rastu ako dominantného sektora služieb (na 16-mesačné minimum), tak výrobného sektora (18-mesačné minimum).



Čo sa týka štyroch najväčších ekonomík eurozóny, Španielsko dosiahlo v máji najvyšší PMI súkromného sektora, a to 55,9 bodu, čo je jeho trojmesačné maximu. Druhé bolo Francúzsko s PMI 54,2 bodu, ktorý bol o niečo nižší ako 54,5 bodu pri rýchlom odhade a zároveň najmenší za 16 mesiacov. PMI najväčšej ekonomiky bloku, Nemecka, bol revidovaný mierne nahor na 53,4 z predbežných 53,1 bodu, ale je najmenší za 20 mesiacov. Štvrtá priečka patrí Taliansku s kombinovaným PMI 52,9 bodu, čo sa zhoduje s rýchlym odhadom.



"Keďže sa ekonomické ukazovatele zhoršujú a politická neistota sa zväčšila, vyhliadky eurozóny dramaticky potemneli v porovnaní so slnečnou predpoveďou na začiatku roka," skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Rast nových objednávok zoslabol, počet nevybavených zákaziek sa mierne zvýšil a aj nábor zamestnancov stráca tempo. Firmy v eurozóne sú menej optimistické ako na konci roka 2016. Svedčí o tom aj pokles čiastkového indexu budúcej produkcie v máji na 63,7 zo 65,7 bodu v apríli.



Podľa Williamsona májové údaje poukazujú na kvartálne tempo rastu hospodárstva eurozóny v období apríl-jún o 0,4 až 0,5 %.



Spresnený prieskum ďalej ukázal, že PMI dominantného sektora eurozóny, služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v máji znížil o niečo viac, a to na 53,8 namiesto 53,9 bodu z aprílových 54,7 bodu. To je jeho najmenšia hodnota od začiatku roka 2017.



Aj PMI výrobného sektora v máji klesol na 15-mesačné minimum 55,5 bodu z 56,2 bodu v apríli tak, ako to naznačil rýchly odhad.