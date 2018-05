Rast britského výrobného sektora sa v apríli spomalil

A zároveň tempo rastu výstupných cien v apríli kleslo, už tretí mesiac po sebe, a bolo najnižšie od augusta 2017.

Londýn 1. mája (TASR) - Rast aktivity v britskom výrobnom sektore sa v apríli spomalil a dosiahol najnižšie tempo za 17 mesiacoch. Ukázal to najnovší prieskum spoločnosti IHS Markit.



Podľa prieskumu index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z britského výrobného sektora, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem v tomto odvetví, po očistení od sezónnych vplyvov sa v apríli znížil na 53,9 bodu z 54,9 bodu v marci. Analytici pritom očakávali, že klesne len minimálne, na 54,8 bodu.



Hodnota indexu však zostala pomerne vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu. PMI britského sektora sa drží nad touto hranicou už 21 mesiacov.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že aprílový pokles PMI odráža spomalenie rastu produkcie, nových objednávok aj zamestnanosti.



Pokiaľ ide o ceny, rast vstupných cien, ktorému čelia výrobcovia v Spojenom kráľovstve, síce v apríli dosiahol deväťmesačné minimum, ale ich úroveň stále zostáva vysoká.



A zároveň tempo rastu výstupných cien v apríli kleslo, už tretí mesiac po sebe, a bolo najnižšie od augusta 2017.



To podľa Roba Dobsona, riaditeľa spoločnosti IHS Markit, naznačuje, že šanca na zvýšenie úrokových sadzieb centrálnej banky (Bank of England, BoE) v blízkej budúcnosti je čoraz väčšia.