Rast čínskej ekonomiky sa v 4. kvartáli aj za celý rok spomalil

Peking 21. januára (TASR) - Čínska ekonomika v poslednom štvrťroku 2018 stratila tempo. Vzrástla najpomalšie za takmer 30 rokov v dôsledku amerických ciel a zhoršujúceho sa domáceho dopytu. To zvyšuje tlak na Peking, aby zaviedol viac stimulov a zabránil tak výraznejšiemu spomaleniu ekonomiky.



Podľa údajov čínskeho štatistického úradu sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v posledných troch mesiacoch 2018 zvýšil medziročne o 6,4 %. To zodpovedá tempu hospodárskeho rastu, ktoré Čína zaznamenala počas globálnej finančnej krízy pred desiatimi rokmi.



Za celý rok 2018 vzrástol výkon ekonomiky o 6,6 %. To je menej ako jej revidovaná expanzia o 6,8 % v roku 2017, ale lepší výsledok ako cieľ čínskej vlády, ktorým bol nárast HDP v minulom roku o 6,5 %.



Ekonómovia očakávajú, že sa spomalenie čínskeho hospodárstva v tomto roku prehĺbi a jeho výkon stúpne len o 6,3 %.



Pod tieto výsledky sa podpísal nepriaznivý vývoj obchodu, najmä protekcionizmus. Veľa premenných a neistých faktorov ohrozuje obchodnú výmenu Číny aj v tomto roku, skonštatoval štatistický úrad. A pripomenul, že v druhej najväčšej ekonomike sveta sa obchod podieľa jednou tretinou na HDP.



Čínsky premiér Li Kche-čchiang minulý týždeň sľúbil, že vláda nenechá ekonomiku "spadnúť z útesu" a prijme opatrenia na jej podporu.



V obchodnej vojne medzi oboma krajinami panuje aktuálne prímerie, kým rokujú o možnej dohode. Najvyšší vyjednávači oboch strán sa stretnú vo Washingtone na konci januára a pokúsia sa dosiahnuť dohodu pred vypršaním prímeria začiatkom marca.



No hoci analytici súhlasia s názorom, že obchodný spor podkopal dôveru trhov v čínsku ekonomiku a viedol k oslabeniu čínskej meny jüan, väčšinu jej poklesu pripisujú vládnej politike riešenia rastúceho dlhu, finančných rizík a znečistenia ovzdušia.



Čína vlani zatiahla brzdy na veľkých projektoch, ako sú linky metra a diaľnice, v snahe udržať dlh pod kontrolou. Investície do infraštruktúry tak vlani vzrástli len o 3,8 %, zatiaľ čo rok predtým stúpli o 19 %.



A zároveň čínsky vývoz do USA, a tiež do sveta, sa aj v decembri znížil. Stúpa tak tlak na vládu, aby podporila rast domácej spotreby a pomohla tak ekonomike.



Premiér minulý týždeň sľúbil stimuly na podporu spotreby, ale údaje z ekonomiky signalizujú, že to bude ťažké. Celkový rast úverov sa spomalil každý mesiac minulého roka a aj tempo rastu disponibilných príjmov domácností vlani kleslo. To spolu so sprísnením úverových podmienok viedlo minulý rok k poklesu predaja automobilov v Číne, prvýkrát za viac ako 20 rokov.