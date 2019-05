Rast ekonomiky USA bol revidovaný nadol, stále však presiahol 3 %

Ministerstvo oznámilo, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov vzrástol v 1. štvrťroku na ročnej báze o 3,1 %. V rýchlom odhade zverejnenom v apríli ministerstvo uvádzalo rast na úrovni 3,2 %.

Washington 30. mája (TASR) - Americká ekonomika zaznamenala v 1. kvartáli v porovnaní s vývojom v poslednom štvrťroku minulého roka výrazné zrýchlenie, tempo rastu však bolo mierne slabšie, než sa pôvodne uvádzalo. Na druhej strane bol rast aj naďalej vysoký a pôvodne udávané vyše 3-percentné tempo udržal. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje amerického ministerstva obchodu.



Ministerstvo oznámilo, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov vzrástol v 1. štvrťroku na ročnej báze o 3,1 %. V rýchlom odhade zverejnenom v apríli ministerstvo uvádzalo rast na úrovni 3,2 %.



Smerom nadol revidované údaje, ktoré sú v súlade s odhadmi analytikov, však v porovnaní so 4. kvartálom predstavujú stále výrazné zrýchlenie rastu. V období od októbra do konca decembra dosiahol rast americkej ekonomiky 2,2 %. Navyše, je to najlepší 1. štvrťrok od roku 2015.



Tieto údaje by mohli znamenať nemalú podporu pre amerického prezidenta Donalda Trumpa 1,5 roka pred ďalšími prezidentskými voľbami. Ekonómovia však zároveň očakávajú, že tempo rastu sa v 2. kvartáli výrazne spomalí. Ekonomike nepridáva ani eskalujúci obchodný spor s Čínou.