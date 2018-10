Rast ekonomiky USA sa v 3. kvartáli spomalil na 3,5 %

Hrubý domáci produkt (HDP) USA za tri mesiace od júla do septembra 2018 medziročne stúpol o 3,5 % po expanzii o 4,2 % v 2. štvrťroku.

Washington 26. októbra (TASR) - Tempo rastu ekonomiky USA sa v 3. kvartáli spomalilo menej, než sa čakalo. Pokles exportu sóje spôsobený clami sčasti vykompenzovali najvyššie spotrebiteľské výdavky za takmer 4 roky a nárast investícií do zásob. Ekonomiku takisto podporili solídne vládne výdavky.



Hrubý domáci produkt (HDP) USA za tri mesiace od júla do septembra 2018 medziročne stúpol o 3,5 % po expanzii o 4,2 % v 2. štvrťroku, uviedlo americké ministerstvo obchodu vo svojom prvom odhade. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu na 3,3 %.



Nárast v 2. kvartáli bol najvyšší od 3. štvrťroka 2014. Aj napriek spomaleniu tempo expanzie zostáva nad dlhodobým rastovým potenciálom, ktorý je podľa ekonómov niekde na úrovni 2 %. Ekonomika USA už rastie deviaty rok, čo je druhé najdlhšie takéto zaznamenané obdobie.



Ekonomiku podporilo zníženie daní a zvýšenie vládnych výdavkov. Fiškálne stimuly sú súčasťou opatrení administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorých cieľom je dlhodobo zvýšiť ročný rast na 3 %.



Negatívny vplyv na ekonomiku má naopak obchodná vojna s Čínou, rovnako ako obchodné spory s ďalšími obchodnými partnermi. Spomalenie expanzie v 3. kvartáli je predovšetkým dôsledok odvetných čínskych ciel na dovoz z USA.



Prehĺbenie obchodného schodku znížilo rast HDP o 1,78 percentuálneho bodu, čo bolo najviac od 2. štvrťroka 1985. Na porovnanie, v predchádzajúcom kvartáli (od apríla do júna) zahraničný obchod mal pozitívny vplyv na rast, keď jeho príspevok dosiahol 1,22 percentuálneho bodu.



Zásoby sa výrazne zvýšili, pričom príspevok investícií do zásob k rastu HDP predstavoval 2,07 percentuálneho bodu po -1,1 bodu v 2. štvrťroku. To bol najvyšší príspevok zásob k expanzii od 1. kvartála 2015.



Spotrebiteľské výdavky, na ktoré pripadajú v USA až dve tretiny ekonomickej aktivity, vyskočili v 3. kvartáli o 4 % po zvýšení o 3,8 % v prechádzajúcich troch mesiacoch. To bol ich najprudší nárast od posledného štvrťroka 2014.



Solídna expanzia ekonomiky v 3. štvrťroku zrejme podporí americkú centrálnu banku (Fed), aby pokračovala v sprísňovaní menovej politiky. Fed tento rok zvýšil úrokové sadzby už trikrát a ďalšie zvýšenie sa očakáva v decembri.