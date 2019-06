Rast francúzskeho hospodárstva by mal byť v 2. štvrťroku stabilný

Druhá najväčšia ekonomika eurozóny v prvých troch mesiacoch roka medzikvartálne vzrástla o 0,3 %. To bolo pomalšie tempo ako 0,4 % v predchádzajúcom 4. štvrťroku 2018.

Paríž 11. júna (TASR) - Rast francúzskeho hospodárstva by mal v 2. štvrťroku zostať stabilný na úrovni 0,3 %. Naznačil to index aktivity v priemysle, ktorý zverejnila v utorok centrálna banka.



Prieskum ukázal, že index dôvery v priemysle zostal v máji na úrovni 99 bodov, zatiaľ čo analytici očakávali, že stúpne na 100 bodov.



Priemyselná produkcia sa v máji zvýšila, ale predpokladá sa, že v júni bude stagnovať.



Index dôvery podnikateľov v službách v máji tiež stagnoval na úrovni 100 bodov. Aktivita tohto sektora minulý mesiac rástla vďaka väčšiemu dopytu a podnikatelia predpovedajú, že bude pokračovať v raste aj v júni, ale miernejším tempom.



Aj index podnikateľskej dôvery v stavebníctve zostal v máji na aprílovej úrovni 105 bodov. Aktivita v stavebníctve sa minulý mesiac zvýšila, najmä vďaka dokončovacím prácam. Podnikatelia však predpovedajú, že v júni bude menej dynamická.