Rast konfliktu medzi USA a Čínou môže viac spomaliť globálnu ekonomiku

Bratislava 6. augusta (TASR) - Rast obchodného konfliktu medzi USA a Čínou sa môže podpísať pod ďalšie spomalenie svetovej ekonomiky. Doplatiť na to môžu podľa analytikov najmä krajiny, ktoré sú naviazané na tieto dve krajiny.



Minulý týždeň americký prezident Donald Trump oznámil, že od septembra zavádza 10 % dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 300 miliárd dolárov ročne (268,29 miliardy eur). Spojené štáty tak uvalili dovozné clá už prakticky na všetok tovar dovážaný z Číny. Následný pokles kurzu jüanu Trump označil za menovú manipuláciu.



"Reeskalácia obchodného sporu medzi oboma veľmocami ešte viac podkope sentiment už teraz spomaľujúcej sa svetovej ekonomiky. V prípade, že bude nervozita dlhšie trvať a budú zavádzané ďalšie protekcionistické opatrenia, podpíše sa pod ďalšie spomalenie jej už teraz podtrendového rastu pri slabosti výrobného sektora," skonštatoval analytik J&T Banky Stanislav Pánis.



Vyhrotenie obchodnej vojny medzi týmito dvomi krajinami môže zasiahnuť aj ďalšie ekonomiky. "Vzájomná obchodná vojna sa dotkne nielen ich, ale prostredníctvom dodávateľských reťazcov aj mnohých ostatných krajín. Americké clá na čínske tovary negatívne ovplyvnia najmä Taiwan, Malajziu, Singapur, Južnú Kóreu a Hongkong," tvrdí Pánis. Naopak, na čínske importné clá podľa neho doplatia okrem samotných amerických firiem najmä podniky z Kanady, Mexika, Čile, ale aj z Írska či Saudskej Arábie.



"Eskalácia obchodnej vojny a zhoršenie vyhliadok nie je dobrou správou pre českú ekonomiku, ktorá je malá a otvorená, ako aj vysoko závislá na plynulosti medzinárodného obchodu," tvrdí hlavný ekonóm Českých investičných fondov Lukáš Kovanda. Rast slovenskej ekonomiky by v tomto roku mal podľa odhadu rezortu financií spomaliť na 3,5 %. Hoci za tým stojí najmä vývoj v eurozóne, Inštitút finančnej politiky upozornil aj na ďalšie riziká, ktoré môžu ovplyvniť vývoj slovenskej ekonomiky. Najväčším z nich zostáva spomalenie ekonomiky eurozóny, stupňujúci sa protekcionizmus v medzinárodnom obchode a tvrdý brexit bez dohody. V dôsledku obchodných konfliktov medzi USA a Čínou sa zvyšuje miera neistoty a znižuje investičná aktivita na globálnej úrovni.



Analytici sú však presvedčení, že Čína má možnosti, ako sa vysporiadať s dosahmi obchodnej vojny. "Peking má priestor pre prijatie rôznych kompenzačných opatrení v podobe menových a najmä fiškálnych stimulov tak, aby doručil vyše šesťpercentný ekonomický rast. Americká ekonomika rastie stále mierne nadtrendovo a poistné zníženie sadzieb Fedom a očakávané ďalšie uvoľnenie menovej politiky by mohli limitovať jej spomaľovanie, ku ktorej bude náchylná pri obchodnej vojne," hovorí Pánis.



Začiatkom tohto týždňa kurz čínskej meny oslabil a prvýkrát za vyše desaťročie prelomil politicky citlivú hranicu sedem jüanov za dolár. Čína však odmieta obvinenia z menovej manipulácie. "Tým, že Peking necháva čínsku menu oslabiť, sa Čína môže ľahšie vysporiadať s vplyvom obchodnej vojny. Zaťaženie dodatočnými clami, ktoré čínske výrobky v USA zdražujú, totiž čínski vývozcovia môžu aspoň čiastočne kompenzovať práve vďaka slabšej mene," priblížil Kovanda s tým, že Čína nemôže nechať oslabiť domácu menu až príliš, lebo by hrozil masívny odliv kapitálu z krajiny.



Podľa analytičky Next Finance Markéty Šichtařovej sa situácia vo svete tak skoro pravdepodobne neupokojí. "Bude trvať niekoľko týždňov až mesiacov, kým sa znovu podarí dohodnúť mier v obchodnej vojne, ak vôbec. September neprinesie definitívny koniec obchodného hašterenia. Navyše Trump môže začať útočiť zvýšením ciel i na Európu. Jednoducho, prezidentské voľby v USA sú už o rok na jeseň. Povoľovanie a uťahovanie skrutiek v obchodnej vojne je pre Trumpových priaznivcov zaujímavé," dodala Šichtařová.