Rast nemeckej ekonomiky sa v 1. štvrťroku spomalil na 0,3 %

Wiesbaden 15. mája (TASR) - Tempo rastu nemeckej ekonomiky sa na začiatku tohto roka o polovicu spomalilo.



Hrubý domáci produkt (HDP) v 1. štvrťroku medzikvartálne stúpol o 0,3 % po 0,6-% náraste v posledných troch mesiacoch vlaňajška, uviedol spolkový štatistický úrad vo svojom prvom odhade. V 3. kvartáli 2017 HDP expandoval až o 0,7 %. Ekonómovia predpovedali spomalenie tempa rastu len na 0,4 %.



Najväčšia európska ekonomika podľa štatistikov zaznamenala 15. štvrťrok medzikvartálneho rastu po sebe, čo je najdlhšia takáto séria od roku 1991.



Motorom expanzie boli spotrebiteľské výdavky, investície firiem do strojov a ďalšieho vybavenia rovnako ako stavebný boom. Naopak verejné výdavky prvýkrát za 5 rokov klesli a mali negatívny vplyv na vývoj HDP. Navyše zahraničný obchod stratil dynamiku, keďže export aj import sa medzikvartálne znížili.



Ekonómovia počítali so spomalením. Poukázali na štrajky v kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle, chrípkovú vlnu a chladné počasie v marci. Experti ani spolková vláda však nepočítajú so začiatkom spomaľovania expanzie. "Relatívne utlmený ekonomický vývoj na začiatku roka považujeme za dočasné spomalenie a nie za začiatok dlhšieho oslabovania rastu," uviedli ekonómovia koncernu Allianz.



V medziročnom porovnaní nemecký HDP v 1. kvartáli vzrástol o 1,6 % po 2,3-% zvýšení v poslednom štvrťroku 2017. Experti počítali so spomalením tempa expanzie len na 1,8 %.