Rast priamych zahraničných investícií v Británii sa vlani spomalil

Dlhodobé zahraničné investície dosiahli v roku 2017 výšku 1,564 bilióna libier (1,75 bilióna eur), čo je o 0,8 % viac ako v roku 2016, uviedol štatistický úrad.

Londýn 24. júla (TASR) - Hodnota priamych zahraničných investícií v Spojenom kráľovstve vlani stúpla najmenej za osem rokov. Stále však pokračovala v raste aj v prvý rok po referende o brexite.



Dlhodobé zahraničné investície dosiahli v roku 2017 výšku 1,564 bilióna libier (1,75 bilióna eur), čo je o 0,8 % viac ako v roku 2016, uviedol štatistický úrad ONS.



To bolo najpomalšie tempo ich rastu od globálnej recesie v roku 2009. Oveľa menšie ako ich 15-% zvýšenie v roku 2016, keď ich podporila sériou veľkých zmlúv o prevzatí.



Na druhej strane, vlaňajšie tempo nárastu investícií veľmi nezaostalo za rokmi 2013, 2014 a 2015, uviedol ONS.



Podľa Bank of England dôvodom spomalenia zahraničných investícií v minulom roku bola neistota v súvislosti s plánovaným odchodom Británie z Európskej únie (EÚ).



No zároveň pokles hodnoty libier po referende v roku 2016 spôsobil, že britské spoločnosti sú pre zahraničných investorov atraktívnejšie.



Tok investícií do a z Británie je dôležitou súčasťou bilancie bežného účtu krajiny. Deficit platobnej bilancie Spojeného kráľovstva sa v minulom roku znížil, zostáva však potenciálnym rizikom pre hospodárstvo.



(1 EUR = 0,89170 GBP)