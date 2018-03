Rast ropných zásob v USA stlačil ceny ropy, cena WTI skĺzla k 62 USD

Americké ministerstvo energetiky uviedlo, že zásoby ropy v USA v týždni do 23. februára vzrástli o 3 milióny barelov .

New York 28. februára (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu zhruba o 1 %, keď na trhy zapôsobili informácie zo Spojených štátov, že zásoby ropy vzrástli výraznejšie, než sa očakávalo a prudký rast zaznamenali aj zásoby benzínu. Pri nich sa pritom predpokladal pokles.



Americké ministerstvo energetiky uviedlo, že zásoby ropy v USA v týždni do 23. februára vzrástli o 3 milióny barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom očakávali rast ropných zásob o 2,1 milióna barelov.



Navyše, o 2,5 milióna barelov sa zvýšili zásoby benzínu. To ešte viac prekvapilo trhy, ktoré očakávali pokles týchto zásob, a to o 190.000 barelov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom klesla do 19.52 h SEČ o 62 centov na 62,39 USD (51,08 eura) za barel. Ešte o niečo výraznejšie klesla cena severomorskej ropnej zmesi Brent. Dosiahla 65,83 USD/barel, čo oproti utorkovej uzávierke (27.2.) predstavuje pokles o 80 centov.



(1 EUR = 1,2214 USD)