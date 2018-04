Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v marci spomalil

Februárový vývoj do veľkej miery ovplyvnili oslavy lunárneho nového roka. V marci však klesli ceny potravín aj náklady na dopravu, čo sa odrazilo na vývoji inflácie za daný mesiac.

Peking 11. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne vzrástli aj v marci o vyše 2 %, tempo ich rastu sa však v porovnaní s predchádzajúcim mesiacoch výrazne spomalilo. Uviedol to v stredu čínsky štatistický úrad.



Spotrebiteľské ceny sa v marci medziročne zvýšili o 2,1 % po 2,9-% raste v predchádzajúcom mesiaci. Februárový vývoj do veľkej miery ovplyvnili oslavy lunárneho nového roka. V marci však klesli ceny potravín aj náklady na dopravu, čo sa odrazilo na vývoji inflácie za daný mesiac. Ekonómovia síce so spomalením rastu cien počítali, očakávali ale, že rast dosiahne aspoň 2,6 %.



Ceny potravín sa v marci v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci znížili o 4,2 %. Ešte výraznejšie klesli ceny leteniek, až o 18,7 %.



Štatistický úrad okrem toho zverejnil aj údaje o cenách výrobcov. Ako informoval, aj v tomto prípade sa inflácia spomalila. Ceny producentov vzrástli v marci medziročne o 3,1 %, zatiaľ čo vo februári rast dosiahol 3,7 %.