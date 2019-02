Rast spotrebiteľských cien v Japonsku sa v januári spomalil

Celkové spotrebiteľské ceny sa v januári zvýšili medziročne o 0,2 % oproti 0,3-percentnému rastu v decembri. Výsledok potvrdil očakávania trhov.

Tokio 22. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Japonsku pokračovali v raste aj na začiatku tohto roka, tempo rastu sa však v porovnaní so záverom roka 2018 spomalilo. Jadrové ceny, naopak, tempo rastu mierne zrýchlili. Ukázali to v piatok zverejnené údaje japonského ministerstva vnútorných záležitostí.



Celkové spotrebiteľské ceny sa v januári zvýšili medziročne o 0,2 % oproti 0,3-percentnému rastu v decembri. Výsledok potvrdil očakávania trhov.



V prípade jadrových cien, do ktorých sa nezapočítavajú nestabilné ceny potravín, dosiahla medziročná miera inflácie 0,8 %. V porovnaní so záverom minulého roka sa tak mierne zrýchlila, keď v decembri predstavovala 0,7 %. Podpísali sa pod to najmä ceny energií. Napríklad ceny elektriny sa medziročne zvýšili o 7,2 %.



Ceny tak rastú už vyše dvoch rokov, inflácia je však naďalej hlboko pod úrovňou inflačného cieľa centrálnej banky. Ten banka stanovila v apríli 2013 na úrovni 2 %. Ani podľa najnovšej prognózy centrálna banka neočakáva, že by miera inflácie mala v dohľadnej dobe dosiahnuť 2 %. Minulý mesiac zverejnila novú prognózu, podľa ktorej v súčasnom fiškálnom roku, ktorý sa skončí v marci, dosiahne inflácia 0,8 %. To znamená mierne zhoršenie pôvodného odhadu, ktorý počítal s infláciou na úrovni 0,9 %.



Ako banka dodala, nepredpokladá dosiahnutie inflačného cieľa ani vo fiškálnom roku 2020. Na daný rok počíta s infláciou na úrovni 1,4 %. Aj v tomto prípade banka revidovala pôvodný odhad smerom nadol, keď v októbri očakávala na daný rok infláciu na úrovni 1,5 %.