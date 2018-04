Rast súkromného sektora eurozóny sa v marci spomalil

Dôvodom bolo spomalenie oboch kľúčových odvetví - sektora služieb aj výroby.

Londýn 5. apríla (TASR) - Rast aktivity súkromného sektora eurozóny sa v marci spomalil už druhý mesiac po sebe a o niečo viac, ako naznačil rýchly odhad. Dosiahol pritom najpomalšie tempo od začiatku roka 2017. Dôvodom bolo spomalenie oboch kľúčových odvetví - sektora služieb aj výroby. Vyplýva to zo spresnených údajov spoločnosti IHS Markit.



Slabšia aktivita súkromného sektora eurozóny v marci je dôsledkom kombinácie viacerých faktorov: mierneho spomalenia nových objednávok, nepriaznivého počasia v niektorých severných regiónoch a obmedzenej kapacity dodávateľských reťazcov v súvislosti s nedávnym mohutným rastom regiónu, uviedla IHS Markit.



Podľa spresneného prieskumu kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v marci klesol na 55,2 a nie na 55,3 bodu z februárových 57,1 bodu. To je jeho najnižšia hodnota od januára 2017. Ale stále sa drží vysoko nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu. PMI sektora eurozóny sa pohybuje nad touto hranicou už 57 mesiacov v rade.



Prieskum tiež ukázal, že rast produkcie sa zmiernil v oboch sektoroch - vo výrobe, kde dosiahol najpomalšie tempo od novembra 2016, aj v službách, kde bol najnižší od augusta minulého roka.



Čo sa týka jednotlivých krajín bloku, ich súkromné sektory si aj napriek spomaleniu udržali solídne tempot. Najvyšší PMI vykázalo v marci Francúzsko, a to 56,3 bodu. To je o niečo viac ako 56,2 bodu pri rýchlom odhade, ale zároveň najnižšia hodnota PMI za sedem mesiacov. Druhé v poradí je Španielsko (55,8 bodu, trojmesačné minimum), ďalej nasledujú Nemecko (55,1 bodu, menej ako 55,4 bodu pri rýchlom odhade a osemmesačné minimum), Írsko (53,7 bodu, až 57-mesačné minimum) a Taliansko (53,5 bodu a 14-mesačné minimum).



Aj rast dominantného sektora eurozóny - služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v marci spomalil o niečo viac, ako signalizoval rýchly odhad. Presnejšie, jeho PMI klesol na 54,9 bodu namiesto na 55 bodov z februárových 56,2 bodu. To je jeho najnižšia hodnota za sedem mesiacov. Výhľad odvetvia však zostal pozitívny, keďže sa zvyšuje zamestnanosť a počet pracovných miest a aj optimizmus podnikateľov zostáva nad dlhodobým priemerom.



Podľa Chrisa Williamsona, hlavného ekonóma IHS Markit ekonomika eurozóny "prestala vrieť, ale stále je prehriata". A hoci je marcový spresnený PMI súkromného sektora najnižší v tomto roku, v porovnaní s dlhodobým priemerom je stále vysoký. To znamená, že hospodárstvo euroregiónu pokračuje v solídnom raste. Williamson na základe marcového prieskumu skorigoval svoje predchádzajúce prognózy mierne smerom nadol. Najnovšie očakáva rast hrubého domáceho produktu euroregiónu v prvých troch mesiacoch roka o 0,6 % namiesto o 0,8-0,9 % ako na začiatku roka.