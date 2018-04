Rast zadlženosti domácností ostáva rizikom pre bankový sektor

Sprísňovanie podmienok potvrdili banky aj v pravidelnom dotazníku o úverových štandardoch.

Bratislava 18. apríla (TASR) - Rýchly rast zadlženosti slovenských domácností zostáva naďalej jedným z najvýznamnejších rizík pre bankový sektor. Pri takmer štvrtine úverov na bývanie vedie ich poskytovanie k úrovni zadlženosti, ktorá je príliš vysoká v porovnaní s príjmami spotrebiteľa. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS) v najnovšej Analýze slovenského finančného sektora za minulý rok.



NBS prijala viacero opatrení v oblasti poskytovania úverov, ktoré majú riziká na trhu zmierniť. Banky tak sprísnili svoje podmienky pri poskytovaní pôžičiek a obmedzili poskytovanie úverov s vysokým ukazovateľom LTV, ktorý hovorí o pomere výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti. "V oblasti zabezpečenia úverov bol vývoj v súlade s prijatou reguláciou," skonštatovala NBS. Úvery s LTV nad 90 % predstavovali 7 % produkcie a boli sústredené skôr na nové úvery než na refinancovanie. "Podiel úverov s LTV nad 80 % klesol v priebehu roka 2017 zo 46 % na 33 %," vyčíslila NBS s tým, že k poklesu pod 40 % došlo zároveň s účinnosťou prechodného ustanovenia NBS o úveroch na bývanie v 3. štvrťroku minulého roka. "Aj pri týchto úveroch bola legislatívna novinka využívaná viac na nové úvery, než na refinancovanie," podotkla NBS.



Sprísňovanie podmienok potvrdili banky aj v pravidelnom dotazníku o úverových štandardoch. Podmienky sa sprísnili najmä pri úveroch na bývanie. "Ide zrejme o prirodzený dôsledok postupného zavádzania jednotlivých častí opatrenia NBS o úveroch na bývanie. Priemerné marže na úvery na bývanie a čiastočne aj spotrebiteľské úvery sa znižovali predovšetkým pod tlakom konkurencie," uviedla národná banka. Finančné domy zároveň potvrdili rastúci dopyt po úveroch na bývanie aj spotrebiteľských úveroch, ktorý rástol kvôli nízkym úrokovým sadzbám. "V nasledujúcich mesiacoch banky očakávajú ďalšie sprísňovanie úverových štandardov na oba hlavné typy úverov, hoci zároveň očakávajú aj rastúci dopyt," priblížila NBS.



Vlani vzrástol aj podiel finančného sprostredkovania pri úveroch na bývanie, a to až na 61 % produkcie. "Prehlbuje sa tak závislosť bánk pri poskytovaní nových úverov od finančných sprostredkovateľov, čo môže vytvárať určité riziká pre finančnú stabilitu," tvrdí NBS. Na druhej strane, koncentrácia trhu v prospech najväčších finančných agentov sa znižovala. "Štvorica najväčších spoločností poklesla od júna 2016 do decembra 2017 z podielu takmer 28 % produkcie na necelých 14 %," vyčíslil regulátor.



Podiel zlyhaných úverov sa vlani zlepšil. Pri úveroch na bývanie podiel zlyhaní klesol medzi decembrom 2016 a decembrom 2017 z 2,3 % na 1,9 %. Pri spotrebiteľských úveroch zlyhania klesli z 8,7 % na 8,1 %. "Čistá miera zlyhania pri úveroch na bývanie sa naďalej udržovala okolo nulových hodnôt, pri spotrebiteľských úveroch sa jej niekoľkoročný nárast počas vlaňajška obrátil a ku koncu roka klesol," dodala NBS.