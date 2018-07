Rastie dopyt po upratovačkách aj opatrovateľoch seniorov

Neschopnosť udržiavať domácnosť v požadovanom stave sa v minulosti považovalo za hanbu. Generačné zmeny však spôsobujú, že dnes ide skôr o obraz ambiciózneho človeka s vysokou pracovnou záťažou.

Bratislava 23. júla (TASR) - Ambiciózni a kariérne orientovaní ľudia. Aj takto sa často charakterizuje súčasná generácia zamestnancov. Tá prináša nové zvyky nielen do kolektívu u svojho zamestnávateľa, ale celkovo na pracovný trh. Aj to ukazujú čísla portálu Domelia.sk, podľa ktorého sa výrazne zvyšuje ponuka a dopyt po pomocníkoch v domácnostiach.



Neschopnosť udržiavať domácnosť v požadovanom stave sa v minulosti považovalo za hanbu. Generačné zmeny však spôsobujú, že dnes ide skôr o obraz ambiciózneho človeka s vysokou pracovnou záťažou. Tento jav môžu využiť najmä tí, ktorí by si chceli privyrobiť malými prácami. Z údajov portálu Domelia.sk vyplýva, že profily si zakladajú aj študentky alebo mamičky, ktoré si upratovaním vedia zarobiť aj 10 eur na hodinu.



Záujemcovia o pomoc v domácnosti si na stránke Domelia.sk môžu vyberať z jednotlivých profilov. Zároveň však majú možnosť napísať inzerát, aby sa im ozývali priamo ľudia, ktorí budú spĺňať ich vlastné kritériá. Nárast v počte inzerátov pritom potvrdzuje, že trend zháňania pomoci s udržiavaním domácností je stále silnejší.



Pri porovnaní počtu inzerátov v 1. polroku 2018 s rovnakým obdobím vlani možno vidieť, že dopyt narástol o vyše 100 %.



Pomoc s domácimi prácami hľadajú ľudia často aj pre svojich rodičov, ktorí už tieto práce nevládzu robiť sami. Ťažkosti majú najmä vtedy, ak je ich rodina vzdialená desiatky, či stovky kilometrov od nich.



Problém so seniormi sa pritom zvyšuje v pokročilom veku. Na Slovensku je totiž pretrvávajúci nedostatok zariadení pre seniorov. Ak teda rodinní príslušníci hľadajú pomoc pre svojho rodiča, či starého rodiča, musia často hľadať iné spôsoby. Možnosťou sú aj pravidelné návštevy opatrovateľa.



Za posledný rok stúpla ponuka opatrovateľov o 70 %. V 1. polroku 2018 si tak na stránke Domelia.sk založilo nový profil presne 645 ľudí, ktorí ponúkali takúto formu pomoci.



Výrazne navýšenie počtov zaznamenal portál Domelia.sk aj pri inzerátoch domácností, ktoré hľadali za posledných šesť mesiacov pomoc pre seniorov.



TASR informovala Nikola Richterová z Profesie.