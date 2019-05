Na Slovensku rastie záujem o bezdymovú alternatívu fajčenia

Ako uviedol Juraj Králik zo spoločnosti Philip Morris Slovakia, od uvedenia na slovenský trh si bezdymovú alternatívu IQOS zvolilo ku koncu marca tohto roka vyše 100.000 záujemcov.

Bratislava 29. mája (TASR) - Len štyri roky po uvedení bezdymového produktu IQOS na trh spoločnosť Philip Morris International (PMI) odhaduje, že už 7,3 milióna dospelých fajčiarov prestalo fajčiť cigarety a prešlo na IQOS. Bezdymové produkty predstavovali 5,1 % objemu dodávok, ale už 13,8 % zisku. IQOS bol na konci roku 2018 dostupný v 47 krajinách.



Ako uviedol v stredu v Bratislave na stretnutí s médiami Juraj Králik zo spoločnosti Philip Morris Slovakia, od uvedenia na slovenský trh si bezdymovú alternatívu IQOS zvolilo ku koncu marca tohto roka vyše 100.000 záujemcov.



Spoločnosť PMI v Správe o trvalej udržateľnosti za rok 2018 popisuje, ako zintenzívňuje svoju snahu o rozšírenie myšlienky unsmoke do celého sveta, vrátane jasného pokroku v dôležitých obchodných indikátoroch. Stratégia spoločnosti dopĺňa snahy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) znížiť prevalenciu fajčenia a jej cieľom je znižovať počet fajčiarov spomedzi zákazníkov PMI trikrát rýchlejšie, ako je cieľ vytýčený WHO. Cieľom spoločnosti je, aby aspoň 40 miliónov ľudí, ktorí by inak fajčili cigarety, prešlo na bezdymové produkty do roku 2025. Dosiahnutie tohto cieľa by znamenalo, že sa podarilo znížiť počet fajčiarov tabakových značiek spoločnosti o 55 miliónov.



Správa tiež ukazuje, že spoločnosť aktívne pokračuje vo svojich snahách o zamedzenie detskej práce a zlepšovaní pracovných podmienok na všetkých stupňoch svojho hodnotového reťazca. Stupňuje taktiež svoju snahu o zlepšenie inklúzie a diverzity a o znižovanie environmentálnej stopy vďaka zeleným energiám, manažmentu odpadu a vody a konzervácii biodiverzity pôdy a lesov.