Rastie záujem o online poistenie

Bratislava 26. februára (TASR) - S razantným prenikaním internetu do domácností, nových technologických možností, rastie aj počet ľudí, využívajúcich online platformy na kupovanie rozličného tovaru a služieb. Na tento trend nadviazali prakticky aj všetky komerčné poisťovne na Slovensku.



Podľa hovorkyne Allianz-Slovenskej poisťovne Lucie Muthovej ročne zaznamenávajú až dvojnásobný nárast online predaja poistných produktov a záujem stále rastie.



Podľa experta na poisťovníctvo Petra Gála za rastúcim záujmom sú predovšetkým ekonomické faktory, ktoré budú čoraz viac ovplyvňovať rast online segmentu, pretože online nákup šetrí osobné náklady, náklady na kamenné pobočky a čas na stretnutia s poradcami. Online zakúpené poistenie sa stáva nákladovo lacnejším pre poisťovne, čo sa premieta alebo sa premietne do cien produktov v budúcnosti. Produkty ako povinné zmluvné poistenie (PZP) sú jednoduché na porozumenie a nepotrebujú finančné plánovanie alebo stretnutia.



Ako expert upozorňuje, už podľa vzhľadu webovej stránky klienti môžu poznať, či je stránka dôveryhodná a overiť si, či má prevádzkovateľ portálu licenciu Národnej banky Slovenska, a teda, či jej môžu dôverovať. Tiež si môže klient vygenerovať cenovú ponuku a sám si porovnať ceny, zvážiť ponuku a pritom si poistku nemusí uzatvoriť, a nič tak neriskuje. Výsledné ceny sú poskytované poisťovňami v danom čase.



Na Slovensku je aj mnoho finančných sprostredkovateľov, ktorí takisto spolupracujú s viacerými poisťovňami a vedia objektívne vyhodnotiť, ktorá ponuka je pre klienta tá najlepšia, a to aj na základe osobného rozhovoru a zistených preferencií klienta.



Tí klienti, ktorí sú zvyknutí nakupovať cez internet, nemajú problém nakupovať aj PZP prostredníctvom internetu bez osobného kontaktu. Osobný pohovor alebo finančná analýza je viac nutná pri zložitejších poistných rizikách a pri životnom poistení či investičných produktoch.