Rastie záujem o opatrovateľstvo

Bratislava 27. júna (TASR) - Koniec školského roka prináša rodičom nové povinnosti. To dáva príležitosť opatrovateľom detí. Na Slovensku je čoraz aktuálnejšia téma hľadania opatrovateľov pre deti, potvrdzuje to analýza portálu Domelia.sk.



Portál, ktorý je v portfóliu spoločnosti Profesia, spája dopyt s ponukou v oblasti opatrovania detí, pomoci v domácnosti, starostlivosti o seniorov a mnoho ďalšieho. Web eviduje veľký záujem Slovákov o opatrovanie detí aj v roku 2019. Za prvých šesť mesiacov sa dokonca podarilo vytvoriť nový rekord.



Od januára do 23. júna 2019 zaznamenal portál 2953 nových profilov opatrovateľov.



"Nárast bol výrazný najmä v 1. štvrťroku a zaznamenali sme 1924 nových profilov opatrovateľov a opatrovateliek. Ide tak o potvrdenie, že stále viac Slovákov má záujem privyrobiť si takýmto spôsobom. Najčastejšie pýtajú 3 až 5 eur na hodinu," informovala Nikola Richterová z Profesie.



Opatrovanie pritom ponúkajú najmä ženy. Ide o vhodnú možnosť privyrobiť si popri zamestnaní, ale aj na dôchodku či popri štúdiu.



Portál dáva popri ponuke opatrovateliek priestor aj rodinám. Tie môžu okrem prehľadávania profilov, ktoré ponúkajú babysitting, taktiež uviesť inzerát, prostredníctvom ktorého hľadajú pomoc.



V minulom roku robil portál analýzu, ktorá poukázala na to, že dopyt rodín po opatrovaní detí od roku 2015 neustále stúpa. Nedokončený 1. polrok 2019 tak priniesol na portál celkovo 441 inzerátov domácností, ktoré hľadali práve pomoc s opatrovaním detí.