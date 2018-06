Rastúci záujem o absolventov zvyšuje ich požiadavky

Priemerný očakávaný plat absolventa v roku 2017 predstavoval podľa portálu Profesia.sk 995 eur.

Bratislava 26. júna (TASR) - Svoju cenu na trhu práce si uvedomuje čoraz viac absolventov. Tým v súčasnosti nahráva najmä situácia, keď rekordná nezamestnanosť znižuje záujem o voľné pracovné pozície. Aj to je zrejme dôvod, prečo platové očakávania čerstvo doštudovaných Slovákov oproti predošlému roku rekordne rástli.



Postavenie absolventa vysokej školy je dnes lepšie ako v minulosti. Záujem firiem o týchto uchádzačov sa zvyšuje. Aj to môže byť jeden z impulzov, prečo absolventom rastú mzdové nároky. Priemerný očakávaný plat absolventa v roku 2017 predstavoval podľa portálu Profesia.sk 995 eur. Vlani chceli absolventi o 38 eur vyšší plat ako čerstvo doštudovaní uchádzači v predošlom roku.



Spomedzi verejných vysokých škôl skončilo nad hranicou 1000 eur hneď šesť. Medzi nimi sú všetky tri technické univerzity. Okrem škôl v Bratislave, Košiciach a Žiline sú medzi absolventmi s nadpriemernými očakávaniami aj uchádzači zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.



Platové očakávania ovplyvnili tiež výrazné regionálne rozdiely. V TOP 3 sa nachádzajú iba absolventi bratislavských univerzít. V TOP 10 informatici, technici a strojári.



Najvyššie platové očakávania prekvapujúco neboli v Bratislave, ale na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Andreja Dubčeka. Absolventi očakávali v roku 2017 nástupný plat takmer 1400 eur. V porovnaní s celkovým priemerným platom absolventa podľa Platy.sk, ktorý je takmer 1160 eur v hrubom, je to až o 20 percent viac.



Absolventi, ktorí majú nadpriemerné očakávania, vyštudovali výlučne odbory spojené s technikou, informatikou či strojníctvom.



Medzi TOP 10 s "najdrahšími" absolventmi sú fakulty siedmich vysokých škôl. Okrem Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka aj Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická univerzita a Slovenská poľnohospodárska univerzita.



Pracovať v kancelárii a starať sa o bežný chod firmy. Údaje z portálu Profesia.sk nasvedčujú tomu, že práve o takúto pracovnú činnosť má záujem najväčšia časť absolventov na Slovensku.



V prvej päťke najvyhľadávanejších pozícií je pritom väčšina pracovných ponúk vhodná aj pre ľudí so stredoškolským vzdelaním.



TOP 5 všeobecne najvyhľadávanejších pozícií výrazne ovplyvňujú absolventi, ktorí nemajú záujem pracovať vo vyštudovanom odbore. Minuloročné štatistiky z pracovného portálu ukazujú, že ide najmä o absolventov pedagogiky, zdravotníctva a prírodných vied.



Pozícia učiteľa skončila v prípade absolventov pedagogiky až na 31. mieste. V prípade absolventov zdravotníctva bola pozícia, ktorá by súvisela s tým, čo vyštudovali, až na 51. priečke ich záujmu. V prípade čerstvo doštudovaných "prírodovedcov" išlo dokonca až o 56. priečku, na ktorej skončil chemický laborant.



TASR informovala Nikola Richterová z Profesie